Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos’a büyük şok!

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde lig sonuncusu Kolossos ile karşı karşıya geldi. OAKA'da oynanan maçta Panathinaikos beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Lig sonuncusu Kolossos, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u deplasmanda 102-97 mağlup etti. MAÇ SONU BÜYÜK TEPKİ OAKA'da taraftarlar, Panathinaikos'un mağlubiyeti sonrası adeta çılgına döndü. Panathinaikos taraftarları, basketbolculara büyük tepki gösterdi. 3. MAĞLUBİYET Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde 18'inci maçında 3'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı. Kolossos ise 5'inci kez kazandı. İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, kısa süre önce oynanan Aris maçındaki mağlubiyet sonrası Ergin Ataman ve oyuncuların tamamını istifaya davet etmişti. Dimitris Giannakopoulos'un istifa çağrısı sonrası Real Madrid'i yenen Panathinaikos, EuroLeague'de ise Fenerbahçe Beko'ya mağlup olmuştu. Panathinaikos taraftarları, Fenerbahçe Beko maçındaki mağlubiyet sonrası takıma yine tepki göstermişti. Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde Olimpiakos'un ardından ikinci sırada yer alıyor.