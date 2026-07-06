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Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya engelini 2-1'lik skorla geçti. Brezilya'nın elendiği dev maça Erling Haaland damga vurdu. Neymar maçın ardından ağladı.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 01:15 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 01:20
Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Norveç, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile kozlarını paylaştı.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 2-1'lik skorla Norveç oldu.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Brezilya'da 14. dakikada kazanılan penaltıyı Bruno Guimaraes gole çeviremedi.

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Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

HAALAND PERDEYİ AÇTI

Norveç'i Brezilya karşısında öne geçiren golü 79. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Schjelderup'un son çizgiden ortasında Gabriel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

HAALAND DUBLE YAPTI

Norveç, Brezilya karşısında 90. dakikada bir gol daha buldu.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Haaland'ın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu ve Norveç farkı ikiye çıkardı.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

GOL SAYISI 7'YE ÇIKTI

Norveç'in yıldızı Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

NEYMAR ATTI

Norveç ile Brezilya arasındaki maçın skorunu 90+10. dakikada penaltıdan Neymar belirledi.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

BREZİLYA'YA BÜYÜK ŞOK

Brezilya, 1990 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez bir Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

NORVEÇ TARİHİNDE BİR İLK

Norveç ise Brezilya'yı eleyerek büyük bir başarıya imza attı.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Norveç, Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

NEYMAR AĞLADI

Brezilya'da Neymar, Dünya Kupası'na veda ettikleri maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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