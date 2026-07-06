Erling Haaland, Brezilya’yı yıktı! Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Norveç, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile kozlarını paylaştı. New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf 2-1'lik skorla Norveç oldu. Brezilya'da 14. dakikada kazanılan penaltıyı Bruno Guimaraes gole çeviremedi. HAALAND PERDEYİ AÇTI Norveç'i Brezilya karşısında öne geçiren golü 79. dakikada Erling Haaland kaydetti. Schjelderup'un son çizgiden ortasında Gabriel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. HAALAND DUBLE YAPTI Norveç, Brezilya karşısında 90. dakikada bir gol daha buldu. Haaland'ın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu ve Norveç farkı ikiye çıkardı. GOL SAYISI 7'YE ÇIKTI Norveç'in yıldızı Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükseltti. NEYMAR ATTI Norveç ile Brezilya arasındaki maçın skorunu 90+10. dakikada penaltıdan Neymar belirledi. Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez rakip fileleri havalandırdı. BREZİLYA'YA BÜYÜK ŞOK Brezilya, 1990 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez bir Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti. NORVEÇ TARİHİNDE BİR İLK Norveç ise Brezilya'yı eleyerek büyük bir başarıya imza attı. Norveç, Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. NEYMAR AĞLADI Brezilya'da Neymar, Dünya Kupası'na veda ettikleri maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.