Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın gündeminde! Teklif planı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro planlaması konusunda çalışmalara hız verildi. Süper Lig devinin, transferde Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca attığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın bu transferde yerli kalitesini yukarı çekmeyi planladığı belirtildi. BERKE ÖZER İDDİASI Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın Lille forması giyen Berke Özer'i gündemine aldığı aktarıldı. 25 yaşındaki file bekçisi için sezon sonunda teklif yapılmasının planlandığı kaydedildi. 12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI Berke Özer, bu sezon Lille'de 38 maça çıktı ve 12'sinde kalesinde gol görmedi. 25 yaşındaki kalecinin, Lille ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Berke Özer'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. 4.5 MİLYON EUROYA İMZA Altınordu altyapısında yetişen Berke Özer daha sonra Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor'da oynadı. Lille, Berke Özer için sezon başında 4 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Berke Özer, A Milli Futbol Takımı'nda 2 maçta şans buldu.