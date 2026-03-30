Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın gündeminde! Teklif planı

4.5 MİLYON EUROYA İMZA

Altınordu altyapısında yetişen Berke Özer daha sonra Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor'da oynadı. Lille, Berke Özer için sezon başında 4 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.