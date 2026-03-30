Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın gündeminde! Teklif planı

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin eski yıldızını radarına aldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 30.03.2026 17:57 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 17:58
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro planlaması konusunda çalışmalara hız verildi.

Süper Lig devinin, transferde Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca attığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın bu transferde yerli kalitesini yukarı çekmeyi planladığı belirtildi.

BERKE ÖZER İDDİASI

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın Lille forması giyen Berke Özer'i gündemine aldığı aktarıldı.

25 yaşındaki file bekçisi için sezon sonunda teklif yapılmasının planlandığı kaydedildi.

12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Berke Özer, bu sezon Lille'de 38 maça çıktı ve 12'sinde kalesinde gol görmedi.

25 yaşındaki kalecinin, Lille ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Berke Özer'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

4.5 MİLYON EUROYA İMZA

Altınordu altyapısında yetişen Berke Özer daha sonra Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor'da oynadı. Lille, Berke Özer için sezon başında 4 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Berke Özer, A Milli Futbol Takımı'nda 2 maçta şans buldu.