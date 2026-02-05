Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer döneminin son günlerinde eksiklerin giderilmesi için çalışmalara hız verildi. Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı ve teklifini sunduğu belirtildi. ALTAY BAYINDIR İDDİASI TEAM Talk'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile ilgilendiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların, tecrübeli file bekçisinin durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Beşilktaş'ın Altay Bayındır transferi için Manchester United'a teklif yaptığı vurgulandı. UNITED İZİN VERMEDİ Manchester United'ın Altay Bayındır'ın ayrılığına izin vermediği belirtildi. Manchester United'ın Senne Lammens ve Tom Heaton dışında kaleci alternatifi bulunmaması nedeniyle risk almak istemediği aktarıldı. Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da 6 maça çıktı ve kalesinde 11 gol gördü. Altay Bayındır'ın Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. F.BAHÇE PAY ALACAK Manchester United, 2023-2024 sezonu başında Altay Bayındır transferi için Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti. Altay Bayındır'ın 10 milyon euro ve üstünde bir rakama satılması durumunda Fenerbahçe ek olarak 1 milyon euro alacak. Öte yandan Altay Bayındır'ın bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay ödenecek.