Trend Galeri Trend Spor Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız veren kurmayların, sürpriz bir isme kanca attığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, eski Fenerbahçeli futbolcu için teklif yaptığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 18:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 18:10
Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer döneminin son günlerinde eksiklerin giderilmesi için çalışmalara hız verildi.

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı ve teklifini sunduğu belirtildi.

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

ALTAY BAYINDIR İDDİASI

TEAM Talk'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile ilgilendiği aktarıldı.

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Siyah-beyazlıların, tecrübeli file bekçisinin durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Beşilktaş'ın Altay Bayındır transferi için Manchester United'a teklif yaptığı vurgulandı.

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

UNITED İZİN VERMEDİ

Manchester United'ın Altay Bayındır'ın ayrılığına izin vermediği belirtildi.

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Manchester United'ın Senne Lammens ve Tom Heaton dışında kaleci alternatifi bulunmaması nedeniyle risk almak istemediği aktarıldı.

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da 6 maça çıktı ve kalesinde 11 gol gördü.

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Altay Bayındır'ın Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

F.BAHÇE PAY ALACAK

Manchester United, 2023-2024 sezonu başında Altay Bayındır transferi için Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Eski Fenerbahçeli, Beşiktaş’ın radarında! Transfer cevabı belli oldu

Altay Bayındır'ın 10 milyon euro ve üstünde bir rakama satılması durumunda Fenerbahçe ek olarak 1 milyon euro alacak. Öte yandan Altay Bayındır'ın bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay ödenecek.