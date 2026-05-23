Trend Galeri Trend Spor EUROLEAGUE FİNALİ: Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EUROLEAGUE FİNALİ: Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan THY EuroLeague'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oluyor. Yarı final engellerini kayıpsız geçen iki dev kadro, Atina'da kupayı kaldırmak için parkeye çıkıyor. Basketbolseverlerin kilitlendiği dev final öncesi heyecan dorukta. Peki; Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 23.05.2026 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 16:52
EUROLEAGUE FİNALİ: Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague Final Four organizasyonunda yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından gözler büyük finale çevrildi. Turnuvanın ev sahibi Atina'da kupaya uzanmak isteyen Olympiakos ile İspanyol devi Real Madrid, parkede kozlarını paylaşacak.

EUROLEAGUE FİNALİ: Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPİAKOS - REAL MADRİD EUROLEAGUE FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin günlerdir beklediği THY EuroLeague final maçı, 24 Mayıs Pazar günü oynanacak. Atina'daki modern spor kompleksi Telekom Center'ın (OAKA Arena) ev sahipliği yapacağı bu nefes kesen şampiyonluk müsabakası, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

EUROLEAGUE FİNALİ: Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda kupanın sahibini bulacağı bu kritik müsabakanın yayın ekranı da resmiyet kazandı. Olympiakos ile Real Madrid arasındaki final karşılaşması, Türkiye'de canlı ve naklen S Sport ile S Sport Plus platformlarından basketbolseverlerle buluşacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
EUROLEAGUE FİNALİ: Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki dev organizasyonda, yarı final maçlarının ardından kupanın iki adayı adını finale yazdırdı. Yarı finalin ilk müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup eden Olympiakos, taraftar avantajını da arkasına alarak adını son iki takım arasına yazdırdı.

EUROLEAGUE FİNALİ: Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Günün ikinci eşleşmesinde ise İspanyol derbisi niteliğindeki maçta Valencia Basket'i 105-90 gibi net bir skorla geçen son şampiyon Real Madrid, üst üste yeniden finale çıkma başarısı gösterdi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör