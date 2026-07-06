Fas 2026 Dünya Kupası’nda tarihi geçti! 1966’dan beri bunu yapabilen yok

Ülkede doğmasalar da federasyon planlamasıyla bir bayrak altında birleştiler. Brahimi İspanya, Bouaddi Fransa, Van Persie'nin oğlu Shaqueel Hollanda yerine Atlas Aslanları'nı seçti. Tesisleşmesiyle 2030 Dünya Kupası'na Portekiz ve İspanya ile birlikte ev sahipliği yapacaklar.