Trend Galeri Trend Spor Fatih Doğan, Beşiktaşlı yıldızlara hayran kaldı! ‘Büyük takım refleksi budur’

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda son hafta maçında Rizespor karşısında 4-1 galip geldi ve çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş'ın zaferini SABAH Spor yazarlarından Fatih Doğan değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 07:15
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son haftasında Beşiktaş, Rizespor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibi karşısında 4-1'lik skorla kazandı ve çeyrek final biletini aldı.

Beşiktaş'ın galibiyetini SABAH Spor yazarlarından Fatih Doğan kaleme aldı. İşte Fatih Doğan'ın 'Bu skor asla tesadüf değil' başlıklı yazısı…

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi kupada Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek yalnızca tur atlamadı; iddiasını, ciddiyetini ve kupaya olan iştahını da ortaya koydu.

"BU SKOR TESADÜF DEĞİL"

Bu skor tesadüf değil… Bu skor bir planın, disiplinin ve son dönemde atılan doğru adımların sonucudur.

Maçın ilk dakikasından itibaren oyuna hükmeden bir Beşiktaş vardı.

"ORKUN KENDİNİ ÇOK NET HİSSETTİRDİ"

Kaptan Orkun'un sahada olması kendini çok net hissettirdi. Siyah-beyazlılar, rakibini sadece skorla değil, oyun aklıyla da yendi.

Savunma hattındaki konsantrasyon, orta sahadaki dinamizm ve hücumdaki bitiricilik bir araya gelince ortaya "seri başı" kimliğini hak eden bir tablo çıktı.

"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ BUDUR"

4-1'lik skorun en kıymetli tarafı sadece fark değil; oyunun hiçbir anında rehavete kapılmayan bir takım görüntüsüydü. Skor 2-0 iken de aynı disiplin, 3-0'dan sonra da aynı iştah… İşte büyük takım refleksi tam olarak budur.

Seri başı olarak üst tura yazılmak elbette önemli. Ancak asıl önemli olan, kupanın psikolojisini doğru yönetebilmektir.

Beşiktaş dün gece şunu gösterdi: "Ben bu kupayı istiyorum." Tribünlerin enerjisi, sahadaki özgüvenle birleşince Beşiktaş kimliğinin o tanıdık yüzü yeniden ortaya çıktı.

"YÜRÜMEYE DEĞİL, KOŞMAYA NİYETLİ"

Kupada yol uzun. Rakipler zorlaşacak. Ama dün gece ortaya konan oyun, Beşiktaş'ın bu yolda sadece yürümeye değil, koşmaya niyetli olduğunu gösterdi.

Yenilen golde Ersin'in hatasına rağmen tribünlerin destek olması, Galatasaray derbisi öncesi taraftarın da 12. adam olarak hazır olduğunun göstergesi…