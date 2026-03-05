Fatih Doğan, Beşiktaşlı yıldızlara hayran kaldı! ‘Büyük takım refleksi budur’

"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ BUDUR"

4-1'lik skorun en kıymetli tarafı sadece fark değil; oyunun hiçbir anında rehavete kapılmayan bir takım görüntüsüydü. Skor 2-0 iken de aynı disiplin, 3-0'dan sonra da aynı iştah… İşte büyük takım refleksi tam olarak budur.