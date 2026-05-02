Fatih Doğan’dan Jota Silva sitemi! ‘Cengiz’e verilen şansın yarısı…’

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK deplasmanında 2-0 kazandı. Siyah-beyazlıların galibiyetini Fatih Doğan değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 02.05.2026 07:00
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla geçti. Siyah-beyazlı takımın zaferini SABAH Spor yazarlarından Fatih Doğan kaleme aldı. İşte Fatih Doğan'ın "Jota Silva farkı" başlıklı yazısı…

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına Sergen Yalçın'ın kâğıt üzerinde riskli diyebileceğimiz keskin rotasyonuyla çıktı.

Maçın ilk yarısı net bir çelişki vardı. Oyun ortada, tempo tartışılır, ama skor netti. Beşiktaş, Jota Silva farkıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

"ORGANİZASYON ZAYIFTI"

Ancak Beşiktaş alıştığı ritmi bulamadı; oyun kopuk, tempo düşük, organizasyon zayıftı.

Gaziantep daha istekliydi, oyuna daha fazla dokundu.

Jota Silva'nın önde oynayıp bir gol ve penaltı alan yüksek performansını görenler teknik ve hızlı Jota'dan yeteri kadar verim alınmadığını sorgular, "Cengiz'e verilen şansın yarısı Jota Silva'ya verilse neler olurdu?" sorusunu sorardı.

"TÜM DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Futbolda bazen plan değil, an belirler. Jota Silva bir gol attı, bir penaltı kazandırdı ve tüm dengeyi değiştirdi.

Beşiktaş az üretti ama maksimum verim aldı.

Gaziantep'in ilk 65 dakikada 3'ü Bayo'nun gittiği, 4 net pozisyon üretti ki her şeyi değiştirebilirdi.

Kaçan üç net pozisyonda Uduokhai'nin hataları dikkat çekti. Stoperde Djalo gününde olmasa bu sonuç daha farklı olurdu.

