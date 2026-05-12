Fatih Doğan’dan Sergen Yalçın’a olay sözler! ‘Şampiyonlar Ligi’nde sıfır çekip…’

Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından taraftarlar, Sergen Yalçın'a tepki göstermişti. Beşiktaş'ın gündemini ve performansını SABAH Spor yazarlarından Fatih Doğan mercek altına aldı. İşte Fatih Doğan'ın, 'Sergen Yalçın'ın eseri' başlıklı köşe yazısı... Beşiktaş'ta 2012-13 sezonu 'Feda' sezonuydu. Yıldızlar gönderilmiş, takım Samet Aybaba'ya emanet edilmiş, bonservissiz, genç yıldızlar ve altyapıdan isimlerle lige girilmişti. Kadroda kimler mi vardı; Cenk Gönen, Hilbert, Sivok, Veli Kavlak, Necip Uysal, Holosko, Mustafa Pektemek, Erkan Kaş, Hasan Türk, Gökhan Süzen.... Beşiktaş o sezon ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci, sezonu ise 58 puanla Galatasaray (71) ve Fenerbahçe'nin (61) ardından 3. bitirmişti. 'EN KÖTÜ DÖNEMDE BİLE ÜÇÜNCÜ OLUR' Bunu niye mi yazdım; çünkü Beşiktaş markası en kötü dönemde bile üçüncü olur... Sürekli tüketen bir futbol toplumu olduk. Başarıyı sadece yıldız transferi sanan herkese o günler mesaj olsun. Beşiktaş'ın güçlü kadrolardan önce, güçlü bir stratejiye ve onu yönetebilecek beyinlere ihtiyacı var. 'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIFIR ÇEKİP...' Beşiktaş'taki çöküş Sergen Yalçın'ın şampiyon olduğu kadroya 10 transfer yapıp, Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekip elendikten sonra 'Ben gidiyorum' demesiyle başladı. O gün bugündür, Beşiktaş'ta sorunlar ve yanlışlar kartopu gibi büyüyor. Bunun önüne geçecek bir futbol aklı ortaya konması gerekiyor. Hem geliştiren hem de geliştirirken yarıştıran bir teknik anlayışa ihtiyaç var.