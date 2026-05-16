Fatih Doğan’dan sert çıkış! ‘Beşiktaş vasatizme mahkum edilemez’

Beşiktaş sezonun son maçında Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın güncel durumunu ve Sergen Yalçın'ın geleceğini Fatih Doğan değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 23:49 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 07:11
Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Rizespor deplasmanından 1 puanla ayrıldı ve sezonu noktaladı. Siyah-beyazlıların puan kaybetti müsabakayı SABAH Spor yazarlarından Fatih Doğan kaleme aldı. İşte Fatih Doğan'ın "Beşiktaş vasatizme mahkum edilemez" başlıklı yazısı…

Beşiktaş, yine aralık ayında Süper Lig'e, mayıs başı Ziraat Türkiye Kupası'na veda edince Rizespor maçı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının gölgesinde anlamsız bir prestij maçına dönüştü.

VAR'ın ince ofsayt çağrısıyla Asen Albayrak uzatmalardaki golü iptal etmese yenilgiyle de ligi kapatabilirdi.

"KONU SONUÇ MU?"

Konu sonuç mu? Tabii ki değil. Konu Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'ın hem oyun hem de netice itibarıyla taraftara güven verip vermediği.

Gelecek adına hayal kurdurup kurdurmadığı. Bize kurdurmadığı kesin.

"ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ancak Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın aydınlık geleceğinin hayallerini kurabileni de anlamaya çalışıyorum!

Anlamadığım tek şey, "Oyuna ve sonuca" eleştiri yapıp "Sergen Yalçın'la devam edilmeli" görüşünü savunanların bu aralar sıklıkla "Sergen Yalçın giderse kim gelecek?" sorusunu sormaları.

Beşiktaş tarihinde bu büyük takımı çalıştırmış dünya çapında hocalar vardır.

"BEŞİKTAŞ İSMİ EN İYİSİNİ BULUR"

Beşiktaş ismi en iyisini bulur, en iyisini de getirir.

En büyük tehlike şudur: Beşiktaş'ın sıradanlaşması ve vasatizm hastalığının içinde iyi bir teknik direktör getiremeyecek kadar aciz gösterilmesidir…

Hakan Kurt - Editör
