Trend Galeri Trend Spor Fatih Terim, Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Fatih Terim, Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Eyüpspor-Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.

İHA
Giriş Tarihi: 21.02.2026 14:17
Fatih Terim, Levent Şahin’i ilk maçında yalnız bırakmadı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Fatih Terim, Levent Şahin’i ilk maçında yalnız bırakmadı

Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane ismi Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı.

Fatih Terim, Levent Şahin’i ilk maçında yalnız bırakmadı

Terim, Başkent ekibinde göreve gelen Teknik Direktör Levent Şahin'i ilk resmi maçında yalnız bırakmadı.

Fatih Terim, Levent Şahin’i ilk maçında yalnız bırakmadı

Şahin, teknik adamlık kariyerinde Fatih Terim ile birlikte A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab kulüplerinde çalıştı.

Fatih Terim, Levent Şahin’i ilk maçında yalnız bırakmadı

Fatih Terim'e Kasımpaşa'da kızı Merve Terim Çetin de eşlik etti. Öte yandan Terim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi.