Fatih Terim’in Dünya Kupası üzüntüsü! A Milli Takım için itiraf...

Yani buradan çıksak, Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda, buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Şu bir gerçek ki bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. En kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal ve zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve Uluslar Ligi organizasyonuna hazırlanmalıyız.