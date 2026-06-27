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Fatih Terim’in Dünya Kupası üzüntüsü! A Milli Takım için itiraf...

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, kendi YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 13:52 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 13:57
Fatih Terim’in Dünya Kupası üzüntüsü! A Milli Takım için itiraf...

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, kendi YouTube kanalında gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Fatih Terim’in Dünya Kupası üzüntüsü! A Milli Takım için itiraf...

A Milli Takım'ın erken vedasıyla ilgili konuşan Fatih Terim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gruptan çıkan ABD'nin direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki.

Fatih Terim’in Dünya Kupası üzüntüsü! A Milli Takım için itiraf...

Yani buradan çıksak, Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda, buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Şu bir gerçek ki bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. En kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal ve zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve Uluslar Ligi organizasyonuna hazırlanmalıyız.

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Fatih Terim’in Dünya Kupası üzüntüsü! A Milli Takım için itiraf...

"ÇALIŞANA YARDIM EDER"

Şans, iyi bir planın geriye kalanıdır. Şans, çalışana yardım eder. Aksi halde size 'merhaba' falan demez şans... Tam maça çıkılacak, bir kişi illa çıkıp 'ilk 15-20 dakika gol yemeyelim' der. Ben de diyorum ki 'niye gol atmıyoruz?' Birçok doğru bilinen ama yanlış olan şeyleri değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü sadece Allah kanunu değişmez, ayet değişmez. İnsanın koyduğu bir şey değişir.

Fatih Terim’in Dünya Kupası üzüntüsü! A Milli Takım için itiraf...

Messi'nin sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Onu başka bir kategoriye koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk 3'ü ona veriyorum. Ben Messiciyim. Kendisiyle hiç denk gelmedim ama çok seyrettim.

Fatih Terim’in Dünya Kupası üzüntüsü! A Milli Takım için itiraf...

"Kadronuz için ikisini seçecek olsanız; Mbappe, Haaland, Osimhen ve Kane'den hangisini seçersiniz?"

Bir defa Osimhen'i koyalım oraya... Osimhen-Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen-Kane de başka iş yapabilir. Bir de Haaland-Osimhen o da bambaşka olur. Sonuç olarak dördünü de birden oynatmayı isterim.

Fatih Terim’in Dünya Kupası üzüntüsü! A Milli Takım için itiraf...

Haaland, klasik bir 9 numara; topla ilişkisi daha sınırlı, fizik kalitesi yüksek bir golcü. Osimhen ise daha yıpratıcı, daha agresif ve çevik bir oyuncu. Savunmacı olsam, bu iki oyuncuya karşı oynamak istemem."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FATİH TERİM #A MİLLİ TAKIM #DÜNYA KUPASI #GALATASARAY