FB AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ: Fenerbahçe Nottingham Forest maç bileti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını 19. sırada tamamladıktan sonra play-off turuna yükseldi. Kura çekimi sonucunda sarı-lacivertliler, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki ilk maç öncesi, taraftarlar maç biletlerinin fiyatlarını ve satış tarihlerini araştırmaya başladı. Futbolseverler ayrıca Fenerbahçe–Nottingham Forest mücadelesinin hangi tarihte, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını da merak ediyor. İşte mücadeleye dair güncel tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 12.02.2026 09:48