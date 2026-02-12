Trend Galeri Trend Spor FB AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ: Fenerbahçe Nottingham Forest maç bileti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?

FB AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ: Fenerbahçe Nottingham Forest maç bileti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını 19. sırada tamamladıktan sonra play-off turuna yükseldi. Kura çekimi sonucunda sarı-lacivertliler, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki ilk maç öncesi, taraftarlar maç biletlerinin fiyatlarını ve satış tarihlerini araştırmaya başladı. Futbolseverler ayrıca Fenerbahçe–Nottingham Forest mücadelesinin hangi tarihte, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağını da merak ediyor. İşte mücadeleye dair güncel tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 12.02.2026 09:48
FB AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ: Fenerbahçe Nottingham Forest maç bileti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti. Çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, turu geçerse son 16'da Midtjylland-Real Betis galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe–Nottingham Forest maçının tarihi ve saati de belli oldu; işte detaylar…

FB AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ: Fenerbahçe Nottingham Forest maç bileti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?

FENERBAHÇE – NOTTİNGHAM FOREST MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA MI?

Fenerbahçe–Nottingham Forest mücadelesi için bilet satış takvimi kulüp tarafından duyuruldu. Öncelikli satış 10 Şubat 2026 Salı günü saat 12.00'de Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere açıldı. Fenerbahçe Kart sahipleri biletlerini 11 Şubat Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren alabilirken, genel satış 12 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de başladı.

Biletler yalnızca www.passo.com.tr
ve Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edilebilecek.

FB AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ: Fenerbahçe Nottingham Forest maç bileti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?

BİLET SATIŞ PROGRAMI

10 Şubat Salı, 12.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyeler (2 adet bilet)

11 Şubat Çarşamba, 12.00: Fenerbahçe Kart sahipleri (1 adet bilet)

12 Şubat Perşembe, 12.00: Genel satış

FB AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ: Fenerbahçe Nottingham Forest maç bileti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?

FENERBAHÇE – NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik play-off maçı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Maç, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda büyük heyecan yaratacak.

Tribünde yer alamayan taraftarlar, mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

FB AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ: Fenerbahçe Nottingham Forest maç bileti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?

FENERBAHÇE – NOTTİNGHAM FOREST MAÇI BİLET FİYATLARI

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 1.500 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst A-I Blok: 2.700 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst B-H Blok: 3.000 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst C-G Blok: 3.550 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst D-F Blok: 3.950 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 4.250 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt A-I Blok: 5.950 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt B-H Blok: 6.850 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt C-G Blok: 8.200 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D-F Blok: 9.300 TL

VIP (Maraton Alt – Fenerium Alt Adidas E Blok): 28.150 TL

FB AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ: Fenerbahçe Nottingham Forest maç bileti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?
FB AVRUPA LİGİ MAÇ BİLETLERİ: Fenerbahçe Nottingham Forest maç bileti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır?