Fenerbahçe-Feyenoord ön eleme mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maç öncesi geri sayım

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. Sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Sarı Lacivertliler, İstanbul'da başladıkları kamp sürecini Portekiz'de tamamladı. Hazırlık döneminde oldukça formda bir görüntü çizen Fenerbahçe, son hazırlık maçında İtalya'nın güçlü ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup ederek moral depoladı. Futbolseverler şimdi ise Feyenoord-Fenerbahçe maçının yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?