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Fenerbahçe-Feyenoord ön eleme mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maç öncesi geri sayım

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. Sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Sarı Lacivertliler, İstanbul'da başladıkları kamp sürecini Portekiz'de tamamladı. Hazırlık döneminde oldukça formda bir görüntü çizen Fenerbahçe, son hazırlık maçında İtalya'nın güçlü ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup ederek moral depoladı. Futbolseverler şimdi ise Feyenoord-Fenerbahçe maçının yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:38
Fenerbahçe-Feyenoord ön eleme mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maç öncesi geri sayım

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kritik bir sınava çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Sarı Lacivertliler, grup aşamasına yükselebilmek için ilk maçta Hollanda temsilcisi Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise mücadeleye dair detayları merak ediyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe-Feyenoord ön eleme mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maç öncesi geri sayım

FEYENOORD-FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Feyenoord ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Turun ilk karşılaşması, 6 Ağustos Çarşamba günü oynanacak ve karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Feyenoord ön eleme mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maç öncesi geri sayım

FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

De Kuip Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak. Rotterdam'da, Feyenoord'un ev sahipliğinde gerçekleşecek bu zorlu mücadelede Sarı-Lacivertliler, avantajlı bir skor arayacak.

Fenerbahçe-Feyenoord ön eleme mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maç öncesi geri sayım

FENERBAHÇE İLK MAÇTA TUR İÇİN AVANTAJ PEŞİNDE!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın köklü ve güçlü ekiplerinden Feyenoord ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli ekip, zorlu Rotterdam deplasmanında alacağı olumlu bir skorla İstanbul'daki rövanş öncesi tur kapısını aralamak istiyor. Teknik heyet ve oyuncular, hem savunma disiplini hem de etkili hücum planlarıyla sahaya çıkacak.

Fenerbahçe-Feyenoord ön eleme mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maç öncesi geri sayım

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Feyenoord ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın ardından, rövanş mücadelesine 12 Ağustos Salı akşamı Kadıköy'de çıkacak. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada Sarı-Lacivertliler, turu geçmek ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmek için sahaya güçlü bir şekilde çıkacak

Fenerbahçe-Feyenoord ön eleme mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kritik maç öncesi geri sayım