Felipe Melo’dan Fenerbahçe itirafı! Galatasaray sözleri: Parayı tercih ettim

Inter Başkanı Beppe Marotta ile ilgili konuşan Felipe Melo, "O bir fenomen. Dokunduğu her şey altın oluyor. Alessio Secco ile geldim ama sonunda, daha önce defalarca anlattığım gibi, Mourinho'nun Inter'ine gidecektim. Corvino, Juventus'u kabul etmem gerektiğini söyledi. '25 milyon euroluk maddeyi ödeyecekler' dedi ve ben de gittim. Floransalıların idolü olmaktan hain olmaya geçtim. Bugün bile hala üzülüyorum" dedi.