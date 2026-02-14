Trend Galeri Trend Spor Felipe Melo’dan Fenerbahçe itirafı! Galatasaray sözleri: Parayı tercih ettim

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, İtalyan basınına konuştu. Brezilyalı futbolcunun Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 17:11 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 17:12
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. La Gazetta dello Sport'un sorularını cevaplayan Felipe Melo çarpıcı ifadeler kullandı.

"SOSYAL MEDYADA BANA SALDIRDI"

Juventus ile Galatasaray arasındaki eşleşmeyle ilgili Felipe Melo, "Juventus taraftarları, kura çekiminden sonra Galatasaray için bir paylaşım yaptığım için sosyal medyada bana saldırdı ama ne yapmalıydım? İstanbul'da kazandım ve harika zaman geçirdim. O takıma daha bağlı olmam normal. Oynadığım tüm takımları kalbimde taşıyorum ama Galatasaray'ı daha fazla" dedi.

2013'te oynanan Galatasaray – Juventus maçına dair Felipe Melo, "Mancini... Neden İtalya'da antrenörlük yapmadığını anlamıyorum. Bize yüzde yüz oynarsak turu geçeceğimiz söyledi. Kar yağışını, sadece bir tarafı temizlenmiş ve oynanamaz durumda olan sahayı hatırlıyorum. Sneijder'in son saniyede attığı gol ve Conte'nin öfkesi. Juventus güçlüydü ama biz daha güçlüydük" ifadelerini kullandı.

Inter Başkanı Beppe Marotta ile ilgili konuşan Felipe Melo, "O bir fenomen. Dokunduğu her şey altın oluyor. Alessio Secco ile geldim ama sonunda, daha önce defalarca anlattığım gibi, Mourinho'nun Inter'ine gidecektim. Corvino, Juventus'u kabul etmem gerektiğini söyledi. '25 milyon euroluk maddeyi ödeyecekler' dedi ve ben de gittim. Floransalıların idolü olmaktan hain olmaya geçtim. Bugün bile hala üzülüyorum" dedi.

"PARAYI TERCİH ETTİM"

Galatasaray'a transfer sürecinde yaşananları aktaran Felipe Melo, "Conte bana güvenecekti ama Marotta'dan beni bırakmasını istedim. Paris Saint-Germain'e kiralık transfer için her şey ayarlanmıştı. Leonardo ile de konuşmuştum ama Galatasaray beş kat daha yüksek bir teklifle geldi. Parayı ve taraftarları tercih ettim. İmzalamadan önce stadyumda bir maç izledim ve aşık oldum" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği iddialarının sorulması üzerine Felipe Melo, "Evet ama bir yıl sonra. Asla kabul etmezdim" cevabını verdi.

"HAYIR DEMEK İMKANSIZDI"

Inter'e transferiyle ilgili Felipe Melo, "Mancini beni gizlice aradı ve kimseyle konuşmamamı söyledi. Hayır demek imkansızdı, hayallerimi gerçekleştirmeliydim. Evimde, Verona'ya attığım golün ardından Gazzetta'nın ilk sayfasını hala saklıyorum" dedi.

Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Felipe Melo, 2011'den 2015'e kadar Galatasaray'da oynadı.

Felipe Melo, Galatasaray'da oynadığı dönemde 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

JUVENTUS'TA DA OYNADI

Felipe Melo, Galatasaray'a transfer olmadan önce Juventus'ta da forma giymişti.