Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe 3 gol makinesinin şimdiden peşine düştü! Sadettin Saran transferde büyük oynuyor...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi hazırlıkları da başladı. Sarı-lacivertliler, devre arasında gerçekleştiremediği golcü transferini lig bitince yapacak. Başkan Sadettin Saran, 3 dünya yıldızını birden gündemine aldı. İşte transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 12:07
Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor.

Son olarak 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, taraftarlarının yüzünün güldürmek istiyor.

Ara transferde Kante ve Guendouzi önemli yıldızları kadrosuna katan Kanarya, bir yandan da yaz döneminin planlamalarını yapıyor.

Yazın iyi bir santrfor alacak olan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, dünyaca ünlü futbolcuları gündemine aldı.

LEWA, VLAHOVIC, NUNEZ

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Barcelona ile sözleşmesini uzatmayan Robert Lewandowski ve Juventus ile henüz kontrat imzalamayan Dusan Vlahovic ve Al-Hilal'in kadro dışı bıraktığı Darwin Nunez'i gündemine aldı.

GOLCÜYÜ BİTİRMEK İSTİYOR

Haberde, Sadettin Saran'ın mayıstaki kongrede seçilse de seçilmese de önemli bir golcüyü bitirme aşamasına getirip kararı sonraki yönetime bırakmayı planladığına yer verildi.

TAKIMDAN AYRILACAK

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Katalan ekibinden ayrılacak olan Lewa için ABD ekipleri Chicago ve Orlando'nun da bu transfer için istekli olduğu ifade ediliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin cazip bir teklif ve iddialı bir projeyle Lewandowski'yi ikna edebileceğine inandığı aktarıldı.

VLAHOVIC FIRSATI KOLLANIYOR

Öte yandan adı sık sık Fenerbahçe ile anılan isimlerden biri de Dusan Vlahovic. Juventus, devre arasında Kanarya'nın gündemine gelen Sırp yıldızın sözleşmesini yıllık 12 milyon Euro'luk maaşını 6 milyon Euro'ya indirmesi koşuluyla uzatmak istiyor.

BARCELONA DA DEVREDE

Görüşmeler devam etse de Vlahovic'in bu kadar büyük bir indirime sıcak bakmadığı belirtilirken, Fenerbahçe ve Barcelona'nın da 26 yaşındaki forvetin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

NUNEZ DE LİSTEDE

Son isim ise sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Suudi Arabistan'dan N'Golo Kante'yi kadrosuna katarken girişimde bulunduğu Darwin Nunez.

BENZEMA SONRASI VEDA EDECEK

Uruguaylı golcü, 25 milyon Euro'luk maaşını bırakmak istemediği için takımdan ayrılmazken, Al-Hilal'in Benzema'yı aldıktan sonra Nunez'i kadro listesinden çıkarması, durumu tersine çevirebilir. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun takıma veda edip, Avrupa'ya dönme kararı aldığı iddia ediliyor.

ÖNCELİK DEĞİL

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki oyuncuyu Lewa ve Vlahovic kadar önceliklendirmediği ancak bir fırsat çıkması halinde, değerlendirilebileceği öne sürülüyor.