Fenerbahçe 90+7'de penaltı kazandı! Beşiktaş'tan olay tepki

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90+11'inci dakikada penaltıdan bulduğu golle devirdi. Beşiktaş cephesi, 90+7'deki penaltıya büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 22:42
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş le kozlarını paylaştı. Dev maçın son dakikalarındaki penaltı kararı geceye damga vurdu.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Agbadou'nun Nene ile girdiği ikili mücadele sonrası Yasin Kol penaltı kararı verdi.

Beşiktaş cephesi bu karara büyük tepki gösterdi. Agbadou sarı kartla cezalandırıldı.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı uzun süre VAR'da incelendi ancak bir izleme tavsiyesi gelmedi.

Yasin Kol'un penaltının kullanılmasını istemesi sonrası yedek kulübeleri karıştı.

Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktüroğlu takımına zaferi getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin penaltı kazanması sonrası resmi hesaplarından "skandal bir penaltı kararı" yazısını paylaştı.

Öte yandan maçın ardından tepki devam etti. Siyah-beyazlılar, derbinin sonucunu siyah bir ekran görüntüsü ile paylaştı.

"EMEK HIRSIZLARI"

Beşiktaş'tan derbi sonrası bir paylaşım daha geldi. Penaltı pozisyonunun siyah-beyaz paylaşıldığı görüntüde "emek hırsızları" notu yer aldı.