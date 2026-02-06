Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Anderson Talisca ile sözleşme uzatma kararı aldı. Brezilyalı yıldız ile yapılan anlaşmanın detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 17:45 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 17:46
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları noktalandı. Sarı-lacivertliler bu kez rotasını iç transfere çevirdi.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Fenerbahçe'de ilk iç transfer hamlesinin Anderson Talisca ile geleceği belirtildi.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile sözleşme yenileyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

2 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasında 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Brezilyalı orta sahanın, sarı-lacivertlilerde mutlu olduğu ve mevcut maaşında yüzde 30 indirime gideceği aktarıldı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Anderson Talisca, ara transfer döneminde çok sayıda kulüple anılmış ancak Fenerbahçe'de kalmıştı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe'de 33 maça çıktı. Sambacı on numara, bu süreçte 19 gol ile 4 asist üretti.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Anderson Talisca'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

BEDELSİZ TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı 2024-2025 sezonu devre arasında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Bahia altyapısında yetişen Anderson Talisca daha sonra Benfica, Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da forma giydi.