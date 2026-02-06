Fenerbahçe, Anderson Talisca ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları noktalandı. Sarı-lacivertliler bu kez rotasını iç transfere çevirdi. Fenerbahçe'de ilk iç transfer hamlesinin Anderson Talisca ile geleceği belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile sözleşme yenileyeceği kaydedildi. 2 YILLIK ANLAŞMA Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasında 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Brezilyalı orta sahanın, sarı-lacivertlilerde mutlu olduğu ve mevcut maaşında yüzde 30 indirime gideceği aktarıldı. Anderson Talisca, ara transfer döneminde çok sayıda kulüple anılmış ancak Fenerbahçe'de kalmıştı. 23 GOLE KATKI SAĞLADI Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe'de 33 maça çıktı. Sambacı on numara, bu süreçte 19 gol ile 4 asist üretti. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Anderson Talisca'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. BEDELSİZ TRANSFER OLDU Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı 2024-2025 sezonu devre arasında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti. Bahia altyapısında yetişen Anderson Talisca daha sonra Benfica, Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da forma giydi.