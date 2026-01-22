Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta maçında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa'yı konuk edecek. Domenico Tedesco yönetiminde iyi bir form yakalayan sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi de kazanmak istiyor. Peki Fenerbahçe-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.01.2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:24
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak.

TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek.

Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

EN-NESYRI DÖNDÜ

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'nda Fas formasıyla finale çıkan Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.

DURAN'IN CEZASI KALDIRILDI

Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile iç sahada oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan Duran'ın cezası, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü.

Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Duran, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

BU SEZON EVİNDE KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı. İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

ASTON VILLA: Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Tielemans, Bogarde, Guessand, Rogers, Buendia, Watkins.