Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı! Şok iddiayı duyurdular...

İran'ın Dubai'ye gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından, tatil için bölgede bulunan birçok isim mahsur kaldı. Bu isimlerin arasında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un da olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.03.2026 16:10 Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 16:18
ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede gerilim devam ederken, Fenerbahçe Beko Başantenörü Sarunas Jasikevicius hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertli takımın Litvanyalı Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı öne sürüldü.

'DUBAI'DE MAHSUR KALDI' İDDİASI

Meridian Sport'a göre, sarı-lacivertli kulüp Dubai Basketball'un desteğiyle deneyimli çalıştırıcının Avrupa'ya dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

İKİ OYUNCU ORADA

Haberde Jasikevicius'un yanı sıra Partizan oyuncuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton da mahsur kaldığı ifade edildi.

UÇUŞLAR KISITLI

Seyahat kısıtlamaları devam ettiği için Jasikevicius ve oyuncuların bölgeden ne zaman ayrılabileceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

KARA YOLU SEÇENEĞİ

Söz konusu seçeneklerden birinin kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş yapmak olduğu belirtiliyor.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Sarunas Jasikevicius hakkındaki söz konusu iddiaya dair sarı-lacivertli kulüpten henüz herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.