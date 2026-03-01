Trend
Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı! Şok iddiayı duyurdular...
İran'ın Dubai'ye gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından, tatil için bölgede bulunan birçok isim mahsur kaldı. Bu isimlerin arasında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un da olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.03.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 16:18