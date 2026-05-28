Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yeni stat projesini açıkladı! İşte yeni kapasite...

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gerçekleştirilecek seçim öncesinde stadyum projesini resmen duyurdu. Yıldırım'ın seçim hesabından yayınlanan görüntülerde projenin detayları yer alırken, şampiyonluk cümleleri dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.05.2026 19:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 19:45
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarışacağı başkanlık seçimi 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertlilerde başkan adayları, kritik seçim öncesinde vaatlerini teker teker kamuoyuna açıklamaya başladı.

PROJEYİ DUYURDU

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim için açılan 'Bizim Fenerbahçemiz' adlı X hesabından stadyum projesini tanıttı.

Yayınlanan videonun açıklamasında ise, "Stadyum yenileme projesi: Aynı yerde, aynı ruhla!" ifadeleri kullanıldı.

Projenin detaylarında, "Kulelerin yükseltilmesi, güçlendirme, ilave tribünlerin yapılması" gibi detaylar yer aldı.

KAPATİSTE BELLİ OLDU

Görüntülerde, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "64.000 kişinin önünde kupayı kaldıracağız!" sözlerini sarf etti.

"ŞAMPİYONLUK KOLAY"

Yıldırım'ın listesinde yer alan Nihat Özbağı ise, "Başkanım, o zaman ben söz veriyorum, bunu şampiyonluktan önce bitireceğim. Stad benden, şampiyonluk sizden" derken, Yıldırım, "Şampiyonluk kolay" yanıtını verdi.

EK GELİR ELDE EDİLECEK

Öte yandan projenin tamamlanmasıyla beraber 30 ila 40 milyon Dolar civarında ilave bir gelir elde edileceği de aktarıldı.

LİSTESİNİ DE DUYURMUŞTU

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesi açıklamıştı.

Yıldırım'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
