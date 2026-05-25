Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, iki yabancı santrfor transferi yapacağını duyurdu. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ile ilgili soruya cevap verdi.

Giriş Tarihi: 25.05.2026 20:20 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 21:01
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım gerçekleştirilecek seçim öncesi soruları cevapladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

Aday olma kararı ile ilgili Aziz Yıldırım, "2024 yılında çocuklarda, Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasından ve başarı gelmemesinden kaynaklanan bir üzüntü vardı. Bunu kendi çocuklarımda da görüyordum. Onlar da üzülüyor, şikayet ediyorlardı. Herkes başarı bekliyor ve o başarı da şampiyonluktur. Şampiyonluk geldiğinde bütün kırgınlıklar biter, herkes birbirine sarılır. Çünkü yanınızdaki insanı tanımasanız bile, o başarının getirdiği mutlulukla ona sarılırsınız" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

TRT Spor'a röportaj veren Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında 'şucu, bucu' şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk" şeklinde devam etti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

Aziz Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şunu görüyoruz ki tecrübe sahibi olmak ve geçmişte yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Bu dersleri en iyi bilenlerin de bizler olduğuna inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık, 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe'ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Daha sonra 2011'de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi."

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

Fenerbahçe'nin başarılı olmasına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu belirten Aziz Yıldırım, "Türkiye'nin, Fenerbahçe'nin başarılı olmasına ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kadar Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe kazandığı zaman Türkiye mutlu olacak. Çocukların gülmesini istiyoruz, ağlamamasını istiyoruz. Geçmişte benim ve arkadaşlarımın yaptığı başarıları gösterip onları anarak mutlu olmalarını değil, gelecekte mutlu olmalarını istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

"İKİ YABANCI SANTRFOR GETİRECEĞİZ"

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya Aziz Yıldırım, "İki yabancı santrfor getireceğiz, isimleri belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım. Bütün Türkiye'ye ve Fenerbahçelilere söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit" cevabını verdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

Kadıköy atmosferine vurguda bulunan Aziz Yıldırım, "Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz; öyle şey olmaz. Biz Kadıköy'de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada, yürek var. Biz orada her geleni yeneceğiz. Gelen takımların ayağı titrerdi. Onlar söylüyorlar, ben söylemiyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

"AYKUT KOCAMAN GEREKTİĞİ TAKDİRDE OLABİLİR"

Aykut Kocaman ile ilgili soruya Aziz Yıldırım, "Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek" cevabını verdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

"MOURINHO BENİ 2003'TEN BİLİYOR"

Jose Mourinho ile ilgili Aziz Yıldırım, "Mourinho beni 2003'ten biliyor. O zaman bir menajer getirmek istedi, karar verememiştik. Oradan Porto'ya gitti. Son görüşmemizde 5 tane futbolcu söylemiştim, o da 'Bunlar gerçekse iyi' demiş. Ama sonra o kadar transfer yapıp hiçbirini almadılar" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

"JESUS İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

Jorge Jesus'a dair soruya Aziz Yıldırım, "Jorge Jesus ile hiç görüşmedim. Beni onun şampiyonluk maçına davet ettiler, gitmedim" cevabını verdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

Teknik direktör adayları ile ilgili Aziz Yıldırım, "Yabancı ve yerlilerle görüşüyoruz. Yabancı hoca getirdiğimizde durumumuzu anlatamayabiliriz. Aykut Kocaman teknik direktör adaylarımızdan biri olabilir. Ama 'tek adayımız o' diyemem" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

Aziz Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Her şeyi unutalım. Ali Koç da Hakan Safi de gelsinler. Ben burada ağabey olarak varım. Bir ve beraber olalım. Beni geçmişle yargılayamazsınız. Onları rahatsız etmemek adına 8 sene stadyuma gitmedim. Sadece senede bir kere çıkıp konuştum."

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’dan transfer ve Aykut Kocaman açıklaması! ‘İki yabancı santrfor getireceğim’

Ederson ile ilgili Aziz Yıldırım, "Ederson iyi bir kaleci. Ücretini fazla verdik, az verdik onun kabahati değil; bizim sorunumuz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #TRANSFER #AYKUT KOCAMAN