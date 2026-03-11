Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 276 milyon euroluk ödemeyi açıkladı! Jhon Duran için olay sözler: Takıma ihanet ederdik

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 276 milyon euroluk ödemeyi açıkladı! Jhon Duran için olay sözler: Takıma ihanet ederdik

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonuna konuştu. Sadettin Saran, ara transfer döneminde yaşananları anlattı. Fenerbahçe Başkanı Saran, N'Golo Kante transferi için Başkan Erdoğan'a teşekkürünü yineledi.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 21:23 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 21:39
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin resmi televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, ara transfer döneminde yaşanan süreci ve gerçekleşecek seçime dair konuştu. İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları…

"Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Ben ve yönetim kurulum çok mesai harcıyoruz. Birçok branşta zirveyi hedefliyoruz. Her yerde kupa ve şampiyonluk hedefliyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz ama bir taraftan keyif de alıyoruz.

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA CİDDİ ÖLÜ TOPRAĞI VARDI"

Futbolda yoğun ve zorlu bir dönemden geçiyoruz. Seçim sürecinde Samandıra'da ölü toprağı var demiştim. Beklediğimden daha ciddi ölü toprağı vardı. Oyuncularla ilk görüşmemden sonra, ertesi gün Zagreb maçı vardı. Kendi kendime 'eyvah' dedim. Camiada, oyuncularda şampiyonluk umudu yoktu, gelinen noktada umut var. Süper Kupa kırılma dönemi oldu. Transferler etki etti. İlk kupamızı aldık.

Sakatlıklar peş peşe geldi. Üstüne Tedesco'nun hastalığı talihsiz oldu. Avrupa'da önemli mücadele verdik. Evimizde iyi oynamadık ama orada iyi oynadık, taraftarımız da mükemmeldi. Ben takımımın mücadelesinden memnunum, karakterli bir takım. 'Tekmeye kafa atan bir takım olacak' dedik, transfer yaparken de buna dikkat ettik. Şampiyonluk umudumuz var. Yüksek bir umudumuz var.

Devre arası transfer zordur. Kimse takımını bozmak istemez, isterse de çok para ister. Ona rağmen iyi transfer yaptık. Guendouzi bence apayrı bir futbolcu. Mert Türkiye'nin en iyi kalecilerinde, efendiliği abiliğiyle çok şey katıyor. Sidiki hocamızın başından beri istediği, taraftarın destek olması gereken bir oyuncu. Kante konusunda eleştirildim ama cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum.

"BİZE VERMEK İSTEMİYORLARDI BELLİ"

Yurt dışı yasağım kalkar kalkmaz Lookman için Milano'ya gittim. Görüşmeler gayet iyi geçti. Sonra malum dönmek zorunda kaldım. Bir hafta sonra bizden teminat mektubu istediler. Daha önce Türk kulüplerinden paralarını alamadıklarını söylediler. Biz 'kimseye borcumuz yok, teminat mektubuna ihtiyacınız yok' dedik. 'Haklısınız' dediler. Sonra Atletico girdi devreye. Hocamız Lookman'la 2-3 defa görüştü o da gelmek istiyordu. 35 milyon euroya kadar çıktık. Sonra Atalanta tekrar teminat mektubu istedi. Bize vermek istemiyorlardı belli. Atletico'ya verdiler, öyle kapandı konu.

Youssef En Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndü ve ayrılmak istediğini söyledi. Sosyal medya ve stadyumdaki protestoları kaldıramayacağını söyledi. 'Yapacak bir şey yok, peki' dedik.

"TAKIMA İHANET EDERDİK"

Jhon Duran ve Cherif iyi olur dedik. Duran, benim transfer edeceğim profil değildi. Ama seçildiğimde ilk konuştuğum kişilerden biri oldu. Çektim İspanyolca konuştuk. Sıkıntılarını anlattı. Kritik goller de attı. Ama maalesef ilk günden beri uyum sorunu vardı. Duran'la devam etsek takıma da ihanet ederdik. Kendini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçının sabahı 'Ben maça gitmeyeceğim' demesi bardağı taşıran damla oldu.

Sezon sonu için transfer çalışmalarımız başladı, kimse merak etmesin eksiklerimizi tamamlayacağız. Basında ismi çıkan herkesle görüşüldü. Kimisi 'mayıs ayında gelelim' dedi. Arkadaşlarımız çok çalıştı. Varsa bir hata, bütün sorumluluk bende.

Mali yapısı bu kadar konuşulan ne Türkiye'de ne dünyada böyle bir takım görmedim ben. Geldiğimiz günden beri 276 milyon euro para ödemişiz. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ediyorum. Transfer sezonunda ödemelerin bir kısmını erkene almasını rica ettim. Kendisi büyük Fenerbahçeli, hemen 'Hay hay' dedi. Oyuncunun imzası daha ıslak, ne kadar kazandığı ortaya çıkıyor. Bu gazetecilik başarısı değil, kulübe zarar veren şeyler. Sponsorlara çok önem veriyoruz. Ama çok şükür ki bizim sponsorlarımızın hepsi şereflidir. İsmi cismi kimliği nettir. Fenerbahçe'nin hesabına giren her kuruş helaldir. 'Primleri kulüp ödüyor' deniyor, yalan. 'Uçak paralarını kulüp ödüyor' deniyor, yalan. Bir tek ilk geldiğimizde Samsun deplasmanını kulüp ödedi sonra da parası iade edildi.

"ADİL REKABET İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin enerjisini sürekli hakem kararlarına harcayan bir camia olmasını istemiyorum. Ama sanılmasın ki kararları dikkate almıyoruz. Bu gidişle sene sonuna hakem kalmayacak. Çok vahim hatalar var. Ama temel sorun hakemler değil, MHK. Biz adil rekabet istiyoruz. Biz geçen hafta sadece Samsunspor'u değil MHK'yi de yendik.

Geçen hafta Guendouzi'ye verilen sarı kart... Torreira nerelere çıktı, korner bayrağı tekmelendi, kart yok. Hakemlere açık bir çağrıda bulunuyorum. Yerli yabancı hakeme girmek istemiyorum. Önümüzdeki 9 hafta çok kritik. Ligin kaderini bağlayacak bir 9 hafta. Bu maçlarda vereceğiniz kararlardan sonra eve giderken vicdanınızın rahat etmesi lazım.

Şahsımla alakalı devam eden hukuki sürecin kulübümüze zarar vermemesi için seçim kararı aldık. Mayıs-haziranda seçim olduğunda konuşuruz. Kanaat önderlerinden çok gelen oldu 'Seçim yapma' diye ama bunları tartışmanın anlamı yok. Bunların anlamı yok. En büyük hakem camiamızdır. Ben de aday oldum ama Fenerbahçe menfaatlerini birinci sırada tutarak aday oldum. Sosyal medyadan birilerine sallattırıp sataştırmadım. Zamansız dernek dolaşımlarında bulunmadım. Seçim atmosferine sokmaya çalışmaya girmedim. Bunları yapanlar seçim atmosferi yaratmaya çalışıyorlar. Şu an bir Fenerbahçe başkanının görevde olduğunu unutanları Fenerbahçe unutmaz.

"UTANMADAN YALAN SÖYLÜYORLAR"

Tedesco, 'bir ara ölüyorum sandı' dedi. Hiç utanmadan yalan söylüyorlar, kavga ettiğini söylüyorlar. Guendouzi için 'Bu nasıl transfer' diyen adam zamanında hocalık yaparken kumar borcu için oyuncularından para alan bir adam. Fenerbahçe kimsenin kariyer basamağı değildir. Bunlar Fenerbahçe'yi çok sevdiğini iddia eden, Fenerbahçe'nin kötü olmasından beslenen sahtekarlar. Burada olduğum sürece bunlarla mücadele edeceğim.

