Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 276 milyon euroluk ödemeyi açıkladı! Jhon Duran için olay sözler: Takıma ihanet ederdik

Mali yapısı bu kadar konuşulan ne Türkiye'de ne dünyada böyle bir takım görmedim ben. Geldiğimiz günden beri 276 milyon euro para ödemişiz. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ediyorum. Transfer sezonunda ödemelerin bir kısmını erkene almasını rica ettim. Kendisi büyük Fenerbahçeli, hemen 'Hay hay' dedi. Oyuncunun imzası daha ıslak, ne kadar kazandığı ortaya çıkıyor. Bu gazetecilik başarısı değil, kulübe zarar veren şeyler. Sponsorlara çok önem veriyoruz. Ama çok şükür ki bizim sponsorlarımızın hepsi şereflidir. İsmi cismi kimliği nettir. Fenerbahçe'nin hesabına giren her kuruş helaldir. 'Primleri kulüp ödüyor' deniyor, yalan. 'Uçak paralarını kulüp ödüyor' deniyor, yalan. Bir tek ilk geldiğimizde Samsun deplasmanını kulüp ödedi sonra da parası iade edildi.