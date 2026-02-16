Trend
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a mektup! Detayları ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor dev derbide karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele öncesinde, sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran'ın Ertuğrul Doğan'a bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.02.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 12:10