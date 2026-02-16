Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a mektup! Detayları ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor dev derbide karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele öncesinde, sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran'ın Ertuğrul Doğan'a bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.02.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 12:10
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev derbiye tanıklık etti. Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaştı.

Oldukça çekişmeli geçen mücadelede tam 5 gol çıkarken, galibiyete uzanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

ZİRVE TAKİBİ SÜRDÜ

Kritik deplasmandan galibiyetle çıkan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan arkasında takibini sürdürdü.

Öte yandan dev karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı.

SARAN'DAN DOĞAN'A MEKTUP

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yan yana izlemişti.

Maçın ardından Saran, "Ben, ekibim ve takımımız Trabzon'a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, valimiz, emniyet güçleri, kulüp başkanı Ertuğrul Bey tarafından çok güzel ağırlandı. Umudumuz bundan sonra deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızdaki olan bu gerginliğin bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz budur" sözleriyle dikkat çekmişti

TEK TEK TOKALAŞTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Fenerbahçe takım otobüsünü stada girişte karşılamış, her futbolcuyla tek tek tokalaşıp başarı dilemişti.

Bu davranışların altında Saran'ın karşılaşma öncesi de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a bir mektup göndermesinin etkisi olduğu kaydedildi.

DETAYLARI BELLİ OLDU

Buna göre, Sadettin Saran'ın Ertuğrul Doğan'a gönderdiği dostluk mektubundaki detaylar ortaya çıktı.

"GERGİNLİĞİ BİTİRMEK BİZE YAKIŞIR"

Söz konusu dostluk mektubunda "İki genç başkan olarak bu gerginliği bitirmek bize yakışır. İki kulüp taraftarı da deplasmanda takımlarına tribünden destek olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.