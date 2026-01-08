Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe Beko’da Sarunas Jasikevicius’tan yeni sözleşme cevabı!

Fenerbahçe Beko’da Sarunas Jasikevicius’tan yeni sözleşme cevabı!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sezon sonunda bitecek sözleşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 20:18 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:19
EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sezon sonunda bitecek sözleşmesine dair konuştu.

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'daki geleceğine dair soruya cevap verdi.

"SEVİLDİĞİMİ HİSSEDİYORUM"

Fenerbahçe'de yönetimle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Sarunas Jasikevicius, "Gelecek ve kulübün durumu hakkında çok konuşuyoruz. Burada sevildiğimi ve desteklendiğimi hissediyorum. Daha iyi bir ortam olabilir mi, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Başka EuroLeague ekiplerinden gelebilecek tekliflerle ilgili soruya Sarunas Jasikevicius, "Mutlak öncelik Fenerbahçe" cevabını verdi.

Aile faktörünün karar sürecinde etkili olacağını dile getiren Sarunas Jasikevicius, Basket News'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"İki çocuğum, bir eşim ve hayatım var. Bunları görmezden gelemezsiniz. Ancak ben burada iyi yaşamak için değil, işimi yapmak için bulunuyorum."

EuroLeague'de yaşanan koç değişimleriyle ilgili konuşan Sarunas Jasikevicius, bu durumun kendisi için bir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük etkene dikkat çeken Sarunas Jasikevicius, kulüp içindeki istikrar ve güven ortamına vurguda bulundu.

Son olarak NBA ihtimaline dair konuşan Sarunas Jasikevicius, ligden ziyade çalışma ortamının belirleyici olduğunu ifade etti.

Sarunas Jasikevicius şu açıklamayı yaptı: "Önemli olan nerede çalıştığınız değil; sizi anlayan, destekleyen ve zor zamanda sırtınızı dönmeyecek insanlarla çalışmanız."