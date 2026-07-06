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Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, aynı ismin peşine düştü. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcu için harekete geçti. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 06.07.2026 13:58 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 14:32
Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen ve kadrosunu bu doğrultuda güçlendiren Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan golcü futbolcu için harekete geçti.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

Birçok yıldızı listesinde bulunduran Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

Nico Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Napoli forması giyen Romelu Lukaku ile ilgileniyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'ın da bir süredir takip ettiği Belçikalı forvetin transferi için harekete geçtiği vurgulandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

NAPOLI NE KADAR İSTİYOR?

İki ezeli rakibin gündeminde yer alan oyuncu için Napoli'nin 10 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

33 yaşındaki Romelu Lukaku, İtalyan ekibi Napoli'den yıllık 8 milyon Euro kazanıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

Tecrübeli futbolcunun, İtalyan ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 2027'de tamamlanacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

Geçtiğimiz sezon Napoli'de sadece 7 maça çıkan Belçikalı golcü, 1 kez ağları havalandırmıştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

Lukaku'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ