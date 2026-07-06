Fenerbahçe, Beşiktaş’ın istediği golcüye talip oldu! Transfer yarışı kızıştı...

Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen ve kadrosunu bu doğrultuda güçlendiren Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan golcü futbolcu için harekete geçti. Birçok yıldızı listesinde bulunduran Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Nico Schira'nın haberine göre; Fenerbahçe, Napoli forması giyen Romelu Lukaku ile ilgileniyor. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'ın da bir süredir takip ettiği Belçikalı forvetin transferi için harekete geçtiği vurgulandı. NAPOLI NE KADAR İSTİYOR? İki ezeli rakibin gündeminde yer alan oyuncu için Napoli'nin 10 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği aktarıldı. 33 yaşındaki Romelu Lukaku, İtalyan ekibi Napoli'den yıllık 8 milyon Euro kazanıyor. Tecrübeli futbolcunun, İtalyan ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 2027'de tamamlanacak. Geçtiğimiz sezon Napoli'de sadece 7 maça çıkan Belçikalı golcü, 1 kez ağları havalandırmıştı. Lukaku'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.