Fenerbahçe bu alanda ligin zirvesinde! 18 puan topladı...

Fenerbahçe ölüp ölüp dirildiği maçlarda 18 puan toplarken bu rakamla Süper Lig'in en iyisi oldu. Avrupa'da ise üçüncü sırada kendine yer buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.03.2026 10:49