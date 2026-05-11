Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

Şampiyonluk özlemi 12 yıldır bitmeyen F.Bahçe, son 10 senede 6 kez ikinci oldu. Sarı-lacivertliler, bu alanda dünyada ilk 10'da yer aldı.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 11.05.2026 07:07
Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

Galatasaray, Antalyaspor'u yenip üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyon olurken Fenerbahçe bir sezonu daha hayal kırıklığıyla tamamladı.

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

Sarı-lacivertli takım, yaptığı rekor transferlere rağmen hasreti bitiremezken özlem 12 yıla çıktı.

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

SON 10 SEZONDA 6 KEZ İKİNCİ

Kanarya son 10 senede tam 6 kez ikinci oldu.

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

Profesyonel liglerin kurulduğu 1959'dan bu yana 27 defa zirvenin arkasında kalan Fenerbahçe, Türkiye'de rekoru tek başına elinde tutuyor.

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

Kanarya'yı, Beşiktaş (14), Galatasaray (11) ve Trabzonspor (9) takip ediyor.

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

DÜNYADA İLK 10'DA

Sarı-lacivertliler, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer aldı.

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

Fenerbahçe, uluslararası arenada 6'ncı sırada bulunuyor.

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

ZİRVEDE RANGERS VAR

İskoç ekibi Rangers, Celtic'in domine ettiği ligde 37 kezle ilk basamağın sahibi oldu.

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

Macaristan'ın en çok şampiyon olan kulübü Ferencvaros, aynı zamanda 36 kezle en fazla liderin arkasında kalan takım durumunda.

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

Bulgar kulübü Çerno More (32), Portekiz temsilcisi Benfica (31) ve İspanyol devi Barcelona (28) listenin müzmin ikincileri arasında.

Fenerbahçe dünyada ilk 10’da! İşte en çok ikinci olan takımlar

EN ÇOK İKİNCİ OLAN TAKIMLAR

Rangers | İskoçya | 37 ikincilik

Ferençvaroş | Macaristan | 36 ikincilik

Çerno More | Bulgaristan | 32 ikincilik

Benfica | Portekiz | 31 ikincilik

Barcelona | İspanya | 28 ikincilik

Fenerbahçe | Türkiye | 27 ikincilik

Panathinaikos | Yunanistan | 26 ikincilik

Ajax | Hollanda | 24 ikincilik

Kızılyıldız | Sırbistan | 24 ikincilik

Juventus | İtalya | 23 ikincilik

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #BARCELONA #SÜPER LİG #RANGERS #AJAX