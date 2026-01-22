Trend
Fenerbahçe, En-Nesyri ve Szymanski ile vedalaşıyor! İşte kasaya girecek olan dev gelir...
Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de bu kez iki yıldız isimle yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski ile resmen yol ayrımında. İşte kulübün kazanacağı bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 22.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:05