Fenerbahçe, En-Nesyri ve Szymanski ile vedalaşıyor! İşte kasaya girecek olan dev gelir...

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de bu kez iki yıldız isimle yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski ile resmen yol ayrımında. İşte kulübün kazanacağı bonservis bedeli...

Giriş Tarihi: 22.01.2026 12:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:05
Trendyol Süper Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.

Kadrosuna 3 ismi takviye eden sarı-lacivertlilerde, bu kez 2 yıldız oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

NESYRI İTALYA YOLCUSU

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin kendisine yapılan tekliflerden birini bu defa kabul ettiği öğrenildi.

Nesyri, İngiltere Premier Lig ekipleri Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın tekliflerini, soğuk havayı bahane ederek olumsuz yanıt vermişti.

JUVENTUS'A EVET DEDİ

Tecrübeli yıldızın, İtalyan devi Juventus'un yaptığı teklifi ise kabul ettiği ortaya çıktı.

Serie A temsilcisi, 5 milyon Euro kiralama ve sezon sonunda 20 milyon Euroluk mecburi satın alma maddesi şartıyla transferi bitirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla 77 maça çıktı ve 38 gol atıp 8 asist kaydetti.

SZYMANSKI RESMEN AYRILIYOR

Fenerbahçe'de ayrılması netleşen bir diğer isim ise Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski.

Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro bonservisle gelen Szymanski, yeni takımı Rennes'e katılmak için Fransa'ya gitti.

İŞTE F.BAHÇE'NİN KAZANACAĞI BONSERVİS

Ligue 1 ekibinin, Szymanski için Fenerbahçe'ye 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği gelen haberler arasında.

Polonyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayı, 134 kez giydi ve 22 gol, 30 asistlik performans sergiledi.