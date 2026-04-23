Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

Fenerbahçe'de kurmayların gelecek sezon öncesi eski yıldızını gündemine aldığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcu sezon başında sarı-lacivertlilere veda etmişti.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 18:10
Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verildi.

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için özellikle savunma bölgesine takviye yapmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda eski futbolcusunu yeniden gündemine aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

YUSUF AKÇİÇEK İDDİASI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yusuf Akçiçek ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

Al Hilal'de yabancı sınırı nedeniyle şans bulmakta zorlanan Yusuf Akçiçek'in kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

17 MAÇTA OYNADI

Yusuf Akçiçek, sezon başında imza attığı Al Hilal'de şu ana kadar toplam 17 maçta süre aldı. Genç stoper bu müsabakalarda 1 gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

20 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

22 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Al Hilal, Yusuf Akçiçek transferi için sezon başında Fenerbahçe'ye 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

Galatasaray altyapısında yetişen Yusuf Akçiçek, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.

