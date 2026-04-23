Fenerbahçe eski yıldızının peşinde! Sezon başında dev bedelle gitmişti

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verildi. Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için özellikle savunma bölgesine takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu doğrultuda eski futbolcusunu yeniden gündemine aldığı aktarıldı. YUSUF AKÇİÇEK İDDİASI Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yusuf Akçiçek ile ilgilendiği belirtildi. Al Hilal'de yabancı sınırı nedeniyle şans bulmakta zorlanan Yusuf Akçiçek'in kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönebileceği kaydedildi. Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. 17 MAÇTA OYNADI Yusuf Akçiçek, sezon başında imza attığı Al Hilal'de şu ana kadar toplam 17 maçta süre aldı. Genç stoper bu müsabakalarda 1 gol sevinci yaşadı. Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. 22 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ Al Hilal, Yusuf Akçiçek transferi için sezon başında Fenerbahçe'ye 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Galatasaray altyapısında yetişen Yusuf Akçiçek, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.