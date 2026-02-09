Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçında fair-play örneği! Alkış topladı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelenin 41. dakikasında yaşanan fair-play örneği ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 09.02.2026 21:20
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmadaki fair-play örneği dikkat çekti.

41. dakikada Gençlerbirliği atağı sırasında Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, Oğulcan Ülgün ile çarpıştı.

MERT MÜLDÜR YERDE KALDI

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Oğulcan Ülgün ile çarpıştıktan sonra yerde kaldı.

Fenerbahçe savunmasının kaptırdığı topta Koita topu önünde buldu.

Koita'nın pasında Oğulcan Ülgün, Ederson ile karşı karşıya kaldı.

HAREKET ETMEDİ

Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün topla buluştuktan sonra kaleye doğru gitmedi.

Oğulcan Ülgün ellerini havaya kaldırdı ve bekledi.

Maçın hakemi Ali Şansalan, bu pozisyonda oyunu durdurdu. Maçın hakemi Ali Şansalan, Oğulcan Ülgün'ü centilmen davranışı nedeniyle tebrik etti.

Sağlık görevlileri sahaya girerken Oğulcan Ülgün, yerde kalan Mert Müldür'ün durumunu sordu.

ALKIŞLARI TOPLADI

Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe taraftarlarının alkışlarıyla destek buldu.