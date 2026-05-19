Fenerbahçe golcü için gaza bastı! İşte teklif edilen rakam

Fenerbahçe'de seçim için geri sayıma geçilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı futbolcu için teklif yaptığı aktarıldı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 19.05.2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 17:08
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi.

Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın transfer çalışmalarına devam ettiği biliniyor.

Kadrosuna golcü takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

YURI ALBERTO GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin Corinthians forması giyen Yuri Alberto'yu transfer listesine eklediği belirtildi.

Globo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak için teklif yaptığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Corinthians'a 19 milyon euro önerdiği vurgulandı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Corinthians'ın bu teklifi kabul etmediği vurgulandı. Yuri Alberto'nun bonservisinin yüzde 50'sine sahip olan Brezilya temsilcisinin en az 20 milyon euro istediği belirtildi.

Yuri Alberto'nun 5 sezondur formasını giydiği Corinthians'tan ayrılmaya karar verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma ve Lazio'nun da tecrübeli santrforu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

Brezilyalı golcünün Corinthians ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Yuri Alberto'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #TRANSFER