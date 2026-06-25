Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandırıldı. Amara Diouf ve Vedat Muriqi ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin yeni hedefinin belli olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin tecrübeli golcünün transferi için görüşmelere başladığı vurgulandı. GUIRRASY GÜNDEMDEYDİ Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'i radarına almıştı. Sarı-lacivertlilerin eş zamanlı olarak Aston Villa forması giyen Ollie Watkins ile ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan Ollie Watkins'in durumu için bilgi aldığı kaydedildi. AYRILIĞA SICAK BAKIYORLAR Fanatik'in haberine göre; Aston Villa'nın Ollie Watkins'in ayrılığına sıcak baktığını Fenerbahçe'ye ilettiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Ollie Watkins transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. 30 yaşındaki Ollie Watkins, geride kalan sezonda 55 maça çıktı ve 21 gol ile 5 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK İngiliz golcünün, Aston Villa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Ollie Watkins'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.