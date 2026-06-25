Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin forvet transferinde rotasını Premier Lig'e çevirdiği öğrenildi. Tecrübeli santrfor için görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 20:18 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 20:19
Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandırıldı.

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

Amara Diouf ve Vedat Muriqi ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin yeni hedefinin belli olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcünün transferi için görüşmelere başladığı vurgulandı.

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Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

GUIRRASY GÜNDEMDEYDİ

Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'i radarına almıştı.

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertlilerin eş zamanlı olarak Aston Villa forması giyen Ollie Watkins ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan Ollie Watkins'in durumu için bilgi aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

AYRILIĞA SICAK BAKIYORLAR

Fanatik'in haberine göre; Aston Villa'nın Ollie Watkins'in ayrılığına sıcak baktığını Fenerbahçe'ye ilettiği aktarıldı.

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin Ollie Watkins transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

30 yaşındaki Ollie Watkins, geride kalan sezonda 55 maça çıktı ve 21 gol ile 5 asist üretti.

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

İngiliz golcünün, Aston Villa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig’de buldu! Görüşmeler başladı

Ollie Watkins'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #VEDAT MURİQİ #PREMİER LİG #TRANSFER