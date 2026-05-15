Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye geri dönebileceği iddia edildi. Portekiz basını, tecrübeli teknik adamın maaşını dahi duyurdu.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 15.05.2026 23:21 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 23:22
Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

Portekiz basını, Jorge Jesus'un geleceği ile ilgili çarpıcı gelişmeyi duyurdu.

Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

A Bola'nın haberine göre; Jorge Jesus'un sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılacağı belirtildi.

Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

F.BAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR

Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye imza atması halinde kariyerinin en yüksek maaşını alacağı vurgulandı.

Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de yıllık 15 milyon euro ve üzerinde bir rakam kazanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

BİR İDDİA DAHA

Record'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da sezonun bitmesi sonrası Jorge Jesus ile görüşeceği vurgulandı.

Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

71 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Al Nassr'ın başında 47 maça çıktı ve 2.53 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de görev almıştı.

Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe'nin başında Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AL NASSR #JORGE JESUS #PORTEKİZ