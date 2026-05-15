Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası! İmza atarsa alacağı maaşı yazdılar

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Portekiz basını, Jorge Jesus'un geleceği ile ilgili çarpıcı gelişmeyi duyurdu. A Bola'nın haberine göre; Jorge Jesus'un sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılacağı belirtildi. F.BAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye imza atması halinde kariyerinin en yüksek maaşını alacağı vurgulandı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de yıllık 15 milyon euro ve üzerinde bir rakam kazanacağı ifade edildi. BİR İDDİA DAHA Record'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da sezonun bitmesi sonrası Jorge Jesus ile görüşeceği vurgulandı. 71 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Al Nassr'ın başında 47 maça çıktı ve 2.53 puan ortalaması yakaladı. Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de görev almıştı. Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe'nin başında Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti.