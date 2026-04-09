Fenerbahçe ile anılıyordu! Avrupa devinin kontrat teklifi ortaya çıktı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verilmişti. Sarı-lacivertlilerin orta saha adayları arasında yer alan yıldız futbolcu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Avrupa devinin, Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için teklifte bulunduğu vurgulandı. GORETZKA GÜNDEMDEYDİ Fenerbahçe'nin Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka ile ilgilendiği belirtilmişti. La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Milan'ın Leon Goretzka transferinde devreye girdiği kaydedildi. Milan'ın Alman futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi. 5 MİLYON EURO MAAŞ Leon Goretzka'ya Milan tarafından yıllık 5 milyon euro maaş önerildiği vurgulandı. Leon Goretzka'nın kariyerinin son büyük kontratını aradığı ve Milan'ın transferde bir adım öne çıktığı kaydedildi. Leon Goretzka'nın kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve kararını ay sonunda vereceği ifade edildi. 39 MAÇTA OYNADI Leon Goretzka, bu sezon Bayern Münih'te 39 maça çıktı ve 2 gol ile 2 asist üretti. Alman yıldızın mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro.