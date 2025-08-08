Trend
Fenerbahçe ile Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu kaosu! Portekizliler transferdeki detayı duyurdu...
Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına odaklanan Fenerbahçe'de bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler, bir süredir Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşmelerde bulunuyor. Bu transferdeki son durum Portekiz basınında da yankı buldu...
Giriş Tarihi: 08.08.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 08:18