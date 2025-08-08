Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe ile Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu kaosu! Portekizliler transferdeki detayı duyurdu...

Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına odaklanan Fenerbahçe'de bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler, bir süredir Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşmelerde bulunuyor. Bu transferdeki son durum Portekiz basınında da yankı buldu...

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 08.08.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 08:18
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu.

TURU KADIKÖY'E BIRAKTI

Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibine karşı 12 Ağustos salı günü evinde play-off bileti almaya çalışacak.

Öte yandan Kanarya'da transfer operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ SÜRÜYOR

Sarı-lacivertliler, sol kanat transferinde ilk sıraya Kerem Aktürkoğlu'nun almış ve milli yıldız için Benfica ile bir süredir temasa geçmişti.

26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi sadece Türkiye'de değil Portekiz'de de manşetlerden inmiyor.

Portekiz medyası, Benfica'dan ayrılmaya kararlı olan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya 'evet' diyen Kerem'in sarı-lacivertli formayı giymek için Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonrasını beklemesi gerektiğini aktardı.

RUI COSTA SICAK BAKIYOR

Milli yıldızın, Kanarya'nın yaptığı 22 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonusa Benfica Başkanı Rui Costa'nın sıcak yaklaştığının da altını çizdi.

OLASI EŞLEŞME İŞİ KAOSA SÜRÜKLEDİ

Kerem'in, Fenerbahçe'ye gidişinde sıkıntı yok ancak hem kulübün seçim ortamında olması hem de Şampiyonlar Ligi biletinin olası bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi nedeniyle Başkan Rui Costa'nın frene bastığı da ifade edildi.

Kanarya'nın Feyenoord'a karşı turu atlaması halinde play-off'taki rakibi Benfica olacak ve Portekiz ekibi, Kerem'i kendilerine karşı sahada görme taraftarı değil.

Gelinen noktada taraflar arasındaki görüşmelerin tüm sıcaklığıyla devam ettiği belirtildi.

29 GOLLÜK KATKI

Kerem Aktürkoğlu, geride bıraktığımız sezon Galatasaray'dan 12 milyon Euro'ya Portekiz devine transfer olmuştu.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Benfica ile çıktığı 54 maçta 16 gol atıp, 13 kez de gol pası vermeyi başardı.