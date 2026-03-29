Fenerbahçe Kante’yi böyle ikna etmiş! Sözleşmesinde özel bir madde var...

SABAH Spor, N'Golo Kante'nin kontratında yer alan özel maddeye ulaştı. Fenerbahçe'nin 2.5 yıllık maliyeti 41.9 milyon Euro'yu bulan Fransız yıldızı nasıl ikna ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 29.03.2026 07:04
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü Al-İttihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin maliyeti çok tartışıldı.

2.5 yıl karşılığında 14.4 milyon imza parası ve 17.5 milyon Euro maaşa anlaşan Fransız yıldızın kulübe toplam faturası, 41.9 milyon Euro'yu bulmuş ve bu rakamlara alınması eleştirilmişti.

Tüm bunların yanı sıra 34 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde bilinmeyen bir detaya SABAH Spor ulaştı.

OYNADIĞI 10 MAÇTA SADECE 1 GOL ATABILDI

Fenerbahçe'nin 41.9 milyon Euro'luk maliyete ek olarak bir de Kante'ye forma satışından pay verdiği ortaya çıktı.

Yönetimin, deneyimli futbolcuyu ikna edebilmek için bu teklifi sunduğu öğrenildi.

Fransız orta saha oyuncusu ise şu ana kadar sahadaki formuyla beklentilerin altında kaldı.

Büyük umutlarla transfer edilen Kante, oynadığı 10 maçta sadece 1 gol atabildi.

Hem aldığı ücret hem de sözleşmedeki özel madde göz önüne alındığında oyuncunun ilerleyen süreçteki performansı merak ediliyor.