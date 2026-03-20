Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! 60 milyon euroluk forvet transfer listesinde

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Özellikle forvet hattına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya kanca attığı öne sürüldü. Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Lois Openda'yı listesinde bulunduran sarı-lacivertlilerin, bir başka yıldızla daha ilgilendiği belirtildi. OMAR MARMOUSH İDDİASI Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Manchester City forması giyen Omar Marmoush ile ilgilendiği kaydedildi. Fenerbahçe kurmaylarının, Omar Marmoush transferinde kiralık formülünü de değerlendirdiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, transfer dönemi başlamadan önce anlaşma sağlamayı planladığı vurgulandı. 9 GOLE KATKI SAĞLADI Omar Marmoush, bu sezon Manchester City'de 29 maçta forma şansı buldu. Mısırlı santrfor, bu süreçte 6 gol attı ve 3 asist üretti. Omar Marmoush'un Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 27 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor. ÇOK YÖNLÜ OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ Omar Marmoush forvetin yanı sıra sol kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor. Wadi Degla'da futbola başlayan Omar Marmoush daha sonra Wolfsburg, St. Pauli, Stuttgart ve Eintracht Frankfurt'ta oynadı. Manchester City, 2024-2025 sezonu devre arasında Omar Marmoush için 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Mısır Milli Takımı'nda 46 maçta oynayan Omar Marmoush, 10 kez rakip fileleri havalandırdı.