Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına start veren kurmayların Barcelona forması giyen tecrübeli oyuncuya kanca attığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 23.03.2026 20:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 21:00
Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında yıldız futbolcuyu radarına aldığı belirtildi.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

Süper Lig devinin, LaLiga devi Barcelona'da kariyerini sürdüren yıldız oyuncuya kanca attığı belirtildi.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

JULES KOUNDE BOMBASI

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Barcelona forması giyen Jules Kounde ile ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki sağ bekin transferinde harekete geçmeyi planladığı vurgulandı.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

Barcelona'nın Jules Kounde'yi gelecek sezon kadrosunda düşünmediği ve satış listesine koyduğu aktarıldı.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

DEVLER DE PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Jules Kounde için Premier Lig devleri Arsenal ve Chelsea'nin de ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

Jules Kounde, bu sezon Barcelona'da 40 maça çıktı. Fransız sağ bek, bu süreçte 3 gol ve 4 asist üretti.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

27 yaşındaki sağ bekin mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

Jules Kounde'nin güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

50 MİLYON EUROYA İMZA

Bordeaux altyapısında yetişen Jules Kounde saha sonra Sevilla'da oynadı. Barcelona, 2022-2023 sezonu başında Jules Kounde için 50 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

Jules Kounde, Fransa Milli Takımı'nda 46 müsabakada forma şansı buldu.