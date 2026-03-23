Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Barcelona’nın yıldızı listede

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında yıldız futbolcuyu radarına aldığı belirtildi. Süper Lig devinin, LaLiga devi Barcelona'da kariyerini sürdüren yıldız oyuncuya kanca attığı belirtildi. JULES KOUNDE BOMBASI Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Barcelona forması giyen Jules Kounde ile ilgilendiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki sağ bekin transferinde harekete geçmeyi planladığı vurgulandı. Barcelona'nın Jules Kounde'yi gelecek sezon kadrosunda düşünmediği ve satış listesine koyduğu aktarıldı. DEVLER DE PEŞİNDE Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Jules Kounde için Premier Lig devleri Arsenal ve Chelsea'nin de ilgisinin bulunduğu kaydedildi. Jules Kounde, bu sezon Barcelona'da 40 maça çıktı. Fransız sağ bek, bu süreçte 3 gol ve 4 asist üretti. 27 yaşındaki sağ bekin mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Jules Kounde'nin güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor. 50 MİLYON EUROYA İMZA Bordeaux altyapısında yetişen Jules Kounde saha sonra Sevilla'da oynadı. Barcelona, 2022-2023 sezonu başında Jules Kounde için 50 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Jules Kounde, Fransa Milli Takımı'nda 46 müsabakada forma şansı buldu.