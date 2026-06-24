Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

İsmail Kartal'ı teknik direktörlüğe getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Mallorca'dan eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin bir diğer transferi Amara Diouf oldu. Süper Lig devinin, Marsilya'dan Mason Greenwood ile de anlaştığı öne sürüldü. ANLAŞMA SAĞLANDI L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşma sağladı. Marsilya'nın Mason Greenwood için 50-55 milyon euro bandında bonservis bedlei talep ettiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi için 30 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. BONUSLAR DA SUNULDU Sarı-lacivertlilerin, İngiliz yıldızın transferi için bonuslar da sunduğu aktarıldı. Kulüpler arasındaki transfer görüşmelerinin sürdüğü vurgulandı. 37 GOLE KATKI SAĞLADI Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya'da 45 müsabakada şans buldu. İngiliz oyuncu, bu süreçte 26 gol attı ve 11 asist üretti. 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor. Mason Greenwood'un Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.