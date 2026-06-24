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Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Marsilya'ya yapılan transfer teklifi belli oldu.

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Giriş Tarihi: 24.06.2026 19:45 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 19:47
Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

İsmail Kartal'ı teknik direktörlüğe getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Sarı-lacivertliler, ilk olarak Mallorca'dan eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin bir diğer transferi Amara Diouf oldu.

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Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Süper Lig devinin, Marsilya'dan Mason Greenwood ile de anlaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

ANLAŞMA SAĞLANDI

L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Marsilya'nın Mason Greenwood için 50-55 milyon euro bandında bonservis bedlei talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferi için 30 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

BONUSLAR DA SUNULDU

Sarı-lacivertlilerin, İngiliz yıldızın transferi için bonuslar da sunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Kulüpler arasındaki transfer görüşmelerinin sürdüğü vurgulandı.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

37 GOLE KATKI SAĞLADI

Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya'da 45 müsabakada şans buldu. İngiliz oyuncu, bu süreçte 26 gol attı ve 11 asist üretti.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Mason Greenwood'un Marsilya ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MARSİLYA #TRANSFER