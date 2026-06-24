Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaştı! Marsilya’ya teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Marsilya'ya yapılan transfer teklifi belli oldu.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 19:45 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 19:47