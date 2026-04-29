Fenerbahçe, Mohamed Salah ile görüştü! İstediği maaş dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin Liverpool'dan ayrılma kararı alan Mohamed Salah için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Mısırlı süper yıldızın istediği maaş netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 22:07
Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe'nin transferde çılgın bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin, Mohamed Salahtransfer etmek için harekete geçtiği aktarıldı.

Liverpool'dan ayrılık kararı alan Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'den istediği bonservisin netlik kazandığı ifade edildi.

İKİ KEZ GÖRÜŞÜLDÜ

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Mohamed Salah transferi için harekete geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın, Mohamed Salah'ın menajeri ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Mohamed Salah'ın futbolculuk kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi.

İSTEDİĞİ MAAŞ BELLİ OLDU

Mohamed Salah'ın Fenerbahçe'den istediği maaşın belli olduğu vurgulandı.

Mısırlı kanat oyuncusunun, yıllık 20 milyon euroluk maaş beklentisinin bulunduğu belirtildi.

Galatasaray derbisi sonrası alınan seçim kararı nedeniyle temasların durdurulduğu kaydedildi.

21 GOLE KATKI SAĞLADI

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool'da 39 maçta forma giydi. Mısırlı yıldız, bu süreçte 12 gol attı ve 9 asist üretti.

Mohamed Salah'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Mokawloon altyapısında futbola başlayan Mohamed Salah daha sonra Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma'da oynadı.

Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı'nda 113 maça çıktı ve 65 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
