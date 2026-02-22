Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe sevindi, Galatasaray fırsatı kaçırdı! Süper Lig'de ilginç tablo ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı kıyasıya sürüyor. By sezon Avrupa'da yoluna devam eden her iki takımın da lige dönüşleri sonrasında ilginç bir tablo yaşandı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 22.02.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 09:59
Trendyol Süper Lig'in 23.haftasında 52 puanlı Fenerbahçe, yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu haftada kazanarak puanları eşitlemeyi hedefliyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta içi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de ilginç bir tablo ortaya çıktı.

AVRUPA DÖNÜŞÜ KAYBETMİYOR

Takvim'de yer alan habere göre Kanarya, son 6 sezonda Avrupa arenasında 16 mağlubiyet yaşarken, bu karşılaşmaların ardından Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Ligde, Avrupa dönüşlerinde hiç kaybetmeyen Fenerbahçe'de bu sezonun örnekleri de istatistiği doğrular nitelikte.

BENFICA SONRASI GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi eleme turunda Benfica karşısında 1-0'lık yenilgi alındı. Sonrasında ligde deplasmanda Gençlerbirliği 3-1 mağlup edildi.

ZAGREB DÖNÜŞÜ ANTALYA ZAFERİ

Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından ise Kadıköy'de Antalyaspor 2-0 ile geçildi.

GÖZTEPE'DE 1 PUAN

Geçtiğimiz ay evinde İngiliz ekibi Aston Villa'ya yenilen sarı-lacivertliler, ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Ortaya çıkan tablo, Kanarya'nın Avrupa'daki hayal kırıklıklarından minimum seviyede etkilendiğini gösteriyor.

GALATASARAY'DA TABLO TAM TERSİ

Galatasaray'da ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle bu sezon Avrupa galibiyetlerinden sonra puan kayıpları yaşadı.

İŞTE CİMBOM'UN AVRUPA DÖNÜŞLERİ

Cimbom, Liverpool galibiyetinden sonra Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

GALİBİYETLER SONRASI 2 MAĞLUBİYET 1 BERABERLİK

Ajax'ı Hollanda'da 3-0'lık skorla geçmeyi başaran Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, daha sonra RAMS Park'ta Belçika ekibi Union SG'ye 1-0 mağlup oldu, ardından ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus'u sahasında 5-2 gibi farklı bir skorla geçen sarı-kırmızılı takım, dün ise Konyaspor'a 2-0 yenildi.