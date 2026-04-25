Fenerbahçe, Tottenham’ın yıldızına talip! 32 milyon euroluk orta saha

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verildi. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda rotasını Premier Lig ekibi Tottenham'a çevirdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin transferde dev rakiplerle karşı karşıya olduğu vurgulandı. PAPE MATAR SARR İDDİASI Portekiz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr ile ilgilendiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Senegalli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. 23 yaşındaki orta saha için Bayern Münih ve Paris Saint Germain'in de devrede olduğu vurgulandı. 5 GOLE ETKİ ETTİ Pape Matar Sarr, bu sezon Tottenham'da 34 maça çıktı. Pape Matar Sarr bu süreçte 2 gol ve 3 asist üretti. Senegalli orta sahanın, Tottenham ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Pape Matar Sarr'ın güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. Generation Foot'ta futbola başlayan Pape Matar Sarr daha sonra Metz'de oynadı.