Fenerbahçe transfer kıskacında! UEFA sözleşmeler için savunma istedi

UEFA Finansal Fair-Play Komitesi müfettişleri ve uzmanlardan oluşan toplamda 4 kişilik heyet, Fenerbahçe'nin hesaplarını Ocak ayında mercek altına almıştı. SAVUNMA TALEP EDİLDİ İlk raporda özellikle Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın kontratları ile ilgili problemler gören yetkililer, yönetimden detaylı savunma talep etti. Bu isimlerin transferinde eksikler görülürken özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun dikkat çektiği öğrenildi. İddialara göre; eski yönetici Hakan Safi'nin kendi şirketinden sponsorlukla transfer etmesi ve yıllık ücretini ödemesi UEFA'nın radarına takıldı. UEFA'nın Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmenin düzeltilmesini istediği belirtildi. YÖNETİM HAKAN SAFİ İLE GÖRÜŞTÜ Yönetim bu konuda Hakan Safi'nin kapısını çalıp ödemelerin kulüp üzerinden yapılmasını talep etti. Taraflar arasında görüşmeler sürerken olası bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda ise UEFA'nın yaptırımı olabileceği iddia edildi. KEREM TAKIMI BİLE BEKLEMEDİ Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Kerem Aktürkoğlu oyundan alınırken bir hayli sinirlendi. Milli oyuncu maç sonrasında takımı bile beklemeden özel aracı ile stattan ayrıldı.