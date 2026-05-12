Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1'de yılın takımına seçilmişti...

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1'de yılın takımına seçilmişti...

Süper Lig'de ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, savunma bölgesi için önemli isimlerle temasa geçti. Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1'de sezonun takımına seçilen yıldız stoper için yeniden harekete geçti. İşte haberin detayları...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 12.05.2026 20:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 20:11
Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için 6-7 Haziran'ı bekliyor.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

Sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

Seçim sonrası teknik direktörün de belli olacağı Kanarya'da transfer iddiaları da ortaya atılmaya devam ediyor.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

Gelecek sezonun iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına Fransa pazarına yöneldi.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

ROTA MALANG SARR

Ben Jacobs'un haberine göre sarı lacivertli ekip, Lens'te forma giyen Fransız stoper Malang Sarr'a talip oldu.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

AL HILAL'DEN YAKIN TAKİP

Haberde, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Hilal'in de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

ATLETICO DA BEKLEMEDE

Öte yandan İspanya LaLiga devlerinden Atletico Madrid'in de sezon içerisinde tecrübeli ismi izlediği belirtildi.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

Ancak İspanyol ekibinin resmi girişimde bulunup bulunmayacağının henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

SEZONUN TAKIMINA GİRDİ

Fransız stoper, Ligue 1'de teknik heyetler ve gözlemciler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Sezonun Takımı" kadrosuna seçildi.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

36 MAÇTA OYNADI

27 yaşındaki stoper, bu sezon Lens formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 36 resmi müsabakada görev aldı.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

PERFORMANSI

3,240 dakika sahada kalan Malang Sarr, bu zaman zarfında gol atamazken 1 asist yaptı ve 3 sarı kart gördü.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

SÖZLEŞME DURUMU

Malang Sarr'ın Fransız temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe transferde eski gözdesinin peşinde! Ligue 1’de yılın takımına seçilmişti...

GÜNCEL PİYASA DURUMU

Transfermarkt verilerine göre Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #SÜPER LİG #FRANSA LİGUE 1 #HAKAN SAFİ #AZİZ YILDIRIM