Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

Fenerbahçe'nin Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante transferi için anlaşma sağladığı öğrenildi. Al Ittihad ile yapılan anlaşmanın detayları belli oldu.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 02.02.2026 02:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 02:29
Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transferin bitmek üzere olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

Sarı-lacivertlilerin, N'Golo Kante için Al Ittihad ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

4 MİLYON EURO

Sky DE'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için Al Ittihad'a 4 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

Sarı-lacivertlilerin, Fransız orta saha ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

NESYRI TAKASI

Fenerbahçe ile Al Ittihad arasındaki görüşmelerde Youssef En Nesyri isminin de masada olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

En Nesyri'nin Al Ittihad'a transferi konusunda da kulüpler arasında anlaşma sağlandığı vurgulandı.

Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

Al Ittihad ile Youssef En Nesyri arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

3 GOLE KATKI SAĞLADI

N'Golo Kante, bu sezon Al Ittihad'da 26 maça çıktı. Fransız orta saha, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

34 yaşındaki ön liberonun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro.

Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

Boulogne'de profesyonel olan N'Golo Kante daha sonra Caen, Leicester City, Chelsea ve Al Ittihad'da oynadı. N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nda 65 maçta süre aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.