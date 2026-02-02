Fenerbahçe ve Al Ittihad anlaşma sağladı! N’Golo Kante bitiyor

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transferin bitmek üzere olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, N'Golo Kante için Al Ittihad ile anlaşma sağladığı kaydedildi. 4 MİLYON EURO Sky DE'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için Al Ittihad'a 4 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Fransız orta saha ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı aktarıldı. NESYRI TAKASI Fenerbahçe ile Al Ittihad arasındaki görüşmelerde Youssef En Nesyri isminin de masada olduğu kaydedildi. En Nesyri'nin Al Ittihad'a transferi konusunda da kulüpler arasında anlaşma sağlandığı vurgulandı. Al Ittihad ile Youssef En Nesyri arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 3 GOLE KATKI SAĞLADI N'Golo Kante, bu sezon Al Ittihad'da 26 maça çıktı. Fransız orta saha, bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asist üretti. 34 yaşındaki ön liberonun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro. Boulogne'de profesyonel olan N'Golo Kante daha sonra Caen, Leicester City, Chelsea ve Al Ittihad'da oynadı. N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nda 65 maçta süre aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.