Fenerbahçe ve Galatasaray için Paulo Dybala iddiası! İmza atarsa maaşı belli

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Roma forması giyen Paulo Dybala'yı transfer etmek istediği iddia edildi. Paulo Dybala'nın Türkiye'ye gelmesi halinde kazanacağı maaş duyuruldu.

Giriş Tarihi: 30.03.2026 18:55 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 18:56
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transferde Paulo Dybala'yı radarına aldığı iddia edildi.

Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılması halinde transfer için öncelik verdiği kulübün netleştiği aktarıldı.

Correire dello Sport'un haberine göre; Roma'da Paulo Dybala ile henüz yeni sözleşme görüşmelerinin başlamadığı kaydedildi.

Roma'nın Paulo Dybala ile yeni sözleşme imzalaması halinde yıllık 3 milyon euronun altında bir maaş ödeyeceği aktarıldı.

ÖNCELİĞİ BOCA JUNIORS

Paulo Dybala'nın transfer için önceliğini ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a verdiği belirtildi.

Boca Juniors'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Paulo Dybala ile ilgilendiği aktarıldı.

Paulo Dybala'nın kariyerini İstanbul'da sürdürmesi halinde yıllık 8 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Paulo Dybala, bu sezon Roma'da 22 maçta oynadı. Arjantinli oyuncu, bu süreçte 3 gol ve 4 asist üretti.

32 yaşındaki on numaranın Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Instituto altyapısında yetişen Paulo Dybala daha sonra Palermo, Juventus ve Roma'da oynadı.

Arjantin Milli Takımı'nda 40 maça çıkan Paulo Dybala, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.