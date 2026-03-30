Fenerbahçe ve Galatasaray için Paulo Dybala iddiası! İmza atarsa maaşı belli

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transferde Paulo Dybala'yı radarına aldığı iddia edildi. Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılması halinde transfer için öncelik verdiği kulübün netleştiği aktarıldı. Correire dello Sport'un haberine göre; Roma'da Paulo Dybala ile henüz yeni sözleşme görüşmelerinin başlamadığı kaydedildi. Roma'nın Paulo Dybala ile yeni sözleşme imzalaması halinde yıllık 3 milyon euronun altında bir maaş ödeyeceği aktarıldı. ÖNCELİĞİ BOCA JUNIORS Paulo Dybala'nın transfer için önceliğini ülkesinin takımlarından Boca Juniors'a verdiği belirtildi. Boca Juniors'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Paulo Dybala ile ilgilendiği aktarıldı. Paulo Dybala'nın kariyerini İstanbul'da sürdürmesi halinde yıllık 8 milyon euro kazanacağı ifade edildi. 7 GOLE KATKI SAĞLADI Paulo Dybala, bu sezon Roma'da 22 maçta oynadı. Arjantinli oyuncu, bu süreçte 3 gol ve 4 asist üretti. 32 yaşındaki on numaranın Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Instituto altyapısında yetişen Paulo Dybala daha sonra Palermo, Juventus ve Roma'da oynadı. Arjantin Milli Takımı'nda 40 maça çıkan Paulo Dybala, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.