Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Amedspor transfer etmek istiyor

1. Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Amedspor, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Mauro Icardi ile ilgilendiğine yönelik haberler çıkan Amedspor'un yeni hedefini İtalyan gazeteci yazdı. YVES BISSOUMA İDDİASI Nicolo Schira'nın haberine göre; Amedspor'un Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile ilgilendiği belirtildi. 29 yaşındaki orta saha daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı. Yves Bissouma'nın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği vurgulandı. 11 MAÇTA OYNADI Malili orta saha, bu sezon Tottenham'da 11 maça çıktı ve toplam 605 dakika sahada kaldı. Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yves Bissouma'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. DEV BONSERVİS ÖDENDİ JMG Bamako'da futbola başlayan Yves Bissouma daha sonra Real, Lille ve Brighton'da oynadı. Tottenham, 2022-2023 sezonu başında Yves Bissouma için 29 milyon 200 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Mali Milli Takımı'nda 46 kez süre alan Yves Bissouma, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.