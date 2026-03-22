Fenerbahçe ve Galatasaray transfer derbisinde! İşte hedefteki isim

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferde de rakip olduğu iddia edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaki genç futbolcuya Avrupa'dan da taliplerin bulunduğu belirtildi. ARDA OKAN KURTULAN İDDİASI Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan için Galatasaray ile Fenerbahçe'nin devrede olduğu aktarıldı. İzmir temsilcisi Göztepe'nin genç savunma oyuncusu için 15 milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. Borussia Dortmund'un Arda Okan Kurtulan için Göztepe'ye 10 milyon euro artı Silas Ostrzinski'yi içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Öte yandan LaLiga ekipleri Espanyol ile Sevilla'nın genç oyuncu için 12-13 milyon euro bandında teklif yaptığı ifade edildi. 5 GOLE KATKI SAĞLADI 23 yaşındaki sağ bek, bu sezon Göztepe'de 24 maça çıktı. Arda Okan Kurtulan bu süreçte 3 gol ve 2 asist üretti. Arda Okan Kurtulan'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 23 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan Kurtulan daha sonra Adana Demirspor, Karacabey Belediyespor ve Diyarbekir Spor'da forma giydi.