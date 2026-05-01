Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu kez transferde karşı karşıya geldiği iddia edildi. Süper Lig devlerinin, aynı golcü ile ilgilendiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 17:53
Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Zeki Murat Göle'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin transferde rakip olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

Süper Lig devlerinin, aynı futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

JONATHAN DAVID İDDİASI

Tutto Mercato'nun haberine göre; Juventus'un Jonathan David'in ayrılığına sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

Jonathan David'in geleceği için Türkiye'nin ön planda olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

OSIMHEN DETAYI

Osimhen'in ayrılması durumunda Galatasaray'ın Jonathan David için devreye girebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

Fenerbahçe'nin de gelecek sezon birinci santrfor arayışı kapsamında Jonathan David'i gündemine aldığı vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

FRANSIZLAR PEŞİNDE

Fransa'dan Olimpik Lyon ile Marsilya'nın da Jonathan David transferinde devrede olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

Mevcut mali şartlar nedeniyle Jonathan David'in Fransa'ya geri dönüşünün kolay olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Jonathan David, bu sezon Juventus'ta 43 maçta forma şansı buldu. Yıldız oyuncu, bu süreçte 8 gol attı ve 5 asist üretti.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

26 yaşındaki Kanadalı golcünün, İtalyan deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

Jonathan David'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

BEDELSİZ TRANSFER OLDU

Ottawa'da futbola başlayan Jonathan David daha sonra Gent ve Lille'de oynadı. Juventus, Jonathan David'i sezon başında bonservis ödemeden transfer etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

Kanada Milli Takımı'nda 75 kez süre alan Jonathan David, rakip fileleri 39 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #FENERBAHÇE #GALATASARAY #JONATHAN DAVİD #TRANSFER