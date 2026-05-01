Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Golcü için çılgın iddia

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Zeki Murat Göle'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin transferde rakip olduğu öne sürüldü. Süper Lig devlerinin, aynı futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi. JONATHAN DAVID İDDİASI Tutto Mercato'nun haberine göre; Juventus'un Jonathan David'in ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Jonathan David'in geleceği için Türkiye'nin ön planda olduğu vurgulandı. OSIMHEN DETAYI Osimhen'in ayrılması durumunda Galatasaray'ın Jonathan David için devreye girebileceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin de gelecek sezon birinci santrfor arayışı kapsamında Jonathan David'i gündemine aldığı vurgulandı. FRANSIZLAR PEŞİNDE Fransa'dan Olimpik Lyon ile Marsilya'nın da Jonathan David transferinde devrede olduğu ifade edildi. Mevcut mali şartlar nedeniyle Jonathan David'in Fransa'ya geri dönüşünün kolay olmadığı belirtildi. 13 GOLE KATKI SAĞLADI Jonathan David, bu sezon Juventus'ta 43 maçta forma şansı buldu. Yıldız oyuncu, bu süreçte 8 gol attı ve 5 asist üretti. 26 yaşındaki Kanadalı golcünün, İtalyan deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Jonathan David'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. BEDELSİZ TRANSFER OLDU Ottawa'da futbola başlayan Jonathan David daha sonra Gent ve Lille'de oynadı. Juventus, Jonathan David'i sezon başında bonservis ödemeden transfer etti. Kanada Milli Takımı'nda 75 kez süre alan Jonathan David, rakip fileleri 39 kez havalandırdı.